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Ashly媽媽跌倒「緊急來台動手術」　她不捨：原以為只是老花

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「這群人」成員尼克和香港老婆Ashly共同經營YouTube頻道，在最新的影片中，夫妻倆透露Ashly的母親不慎跌倒，為了避免老人家身體再出狀況，兩人也立刻將Ashly媽媽接到台灣動手術。

▲▼Ashly媽媽跌倒「緊急來台動手術」。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）

▲Ashly和老公尼克將媽媽接到台灣動手術。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）

Ashly表示，媽媽之前曾說過「眼睛糊糊的」，她原本以為只是老花現象，結果在媽媽被絆倒之後做檢查，才知道媽媽已經患有非常嚴重的白內障，連續被兩位醫生建議要立刻動手術。

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▲▼Ashly媽媽跌倒「緊急來台動手術」。（圖／翻攝自YouTube／尼克&amp;ASHLY）

▲▼Ashly透露媽媽因白內障太嚴重，看不到路而被絆倒。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼Ashly媽媽跌倒「緊急來台動手術」。（圖／翻攝自YouTube／尼克&amp;ASHLY）

由於香港的公立醫院已經排隊一年還排不到，私立醫院的費用又太高，於是Ashly決定將媽媽接到台灣來動手術。起初Ashly媽媽還有些擔心，所幸20分鐘的手術成果相當好，尼克還開玩笑說：「視力比Ashly還好。」

影片的最後，Ashly的媽媽向觀眾報平安說，目前眼睛已經恢復光明，看得相當清楚，也謝謝台灣醫護人員的照顧，讚說：「我遇到的台灣人都很溫柔，很照顧老人家，對老人家很貼心。」至於何時搬到台灣與女兒同住？Ashly代為回答表示要等父親百日之後。

▲▼Ashly媽媽跌倒「緊急來台動手術」。（圖／翻攝自YouTube／尼克&amp;ASHLY）

▲▼Ashly媽媽感謝台灣醫護人員。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼Ashly媽媽跌倒「緊急來台動手術」。（圖／翻攝自YouTube／尼克&amp;ASHLY）

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這群人, 尼克, Ashly

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