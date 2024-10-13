記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境節目《黑白大廚》掀起全球熱議，參賽主廚全是武林高手，上演一場神仙打架的競賽，所有人知名度大漲。其中，「瞇瞇眼」主廚金度潤（김도윤）總是閉著眼睛做菜，網路上迷因瘋傳，長相和善、親切，受到觀眾喜愛，他13日突然在台灣打卡，現蹤西門町令民眾又驚又喜。

▲《黑白大廚》金度潤現身西門町。（圖／網友cwr___9406授權使用）



▲主廚金度潤的瞇瞇眼是他的招牌。（圖／翻攝自金度潤IG）



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主廚金度潤是米其林一星韓式餐廳「YOON首爾」經營者兼大廚，他雖沒打進決賽，但招牌瞇瞇眼深受觀眾喜愛。沒想到，他13日驚喜現蹤西門町，本人也在IG打卡「台灣」，身後招牌充滿濃厚台灣味，並寫下「休息的週日台灣出差」，證實人真的來到台北。

▲▼瞇瞇眼主廚金度潤打卡人在台灣。（圖／翻攝自金度潤、金針菇IG）



金度潤此趟訪台與知名YouTouber金針菇合體，兩人透過IG短影片與粉絲打招呼，金針菇興奮寫下「本人好木訥又可愛哈哈哈，要帶他吃什麼台灣食物呢，推薦給我吧」，預計與主廚本人在台展開食記旅遊。

《黑白大廚》雖已在日前播畢，但熱潮持續上漲，眾料理師所經營的餐廳預約爆炸，甚至有黃牛出動定位，只是日前「拿坡里美味黑手黨」權聖晙餐廳出現台灣黃牛預約，最終遭到取消訂位，民眾若想一嚐美食，務必選擇正式管道預約。