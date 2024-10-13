吳謹言又有復仇劇定檔！　閃婚大掉粉…新劇《春花焰》開播前改名

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星吳謹言憑復仇劇《墨雨雲間》再創事業高峰，9月閃電宣布與洪堯結婚，震驚娛樂圈。而她閃婚難以避免一波掉粉潮，如今又有新劇《春花焰》將於14日播出，成為她能否靠演技扳回一城的考驗。

▲吳謹言又演復仇劇！《春花焰》定檔。（圖／翻攝自微博）

《春花焰》改編自作家黑顏創作的小說《春花厭》，以架空皇朝為故事舞台，描述不受寵的病嬌皇子「慕容璟和」與暗廠女殺手「眉林」從復仇開始的愛情。劇集打從選角就備受關注，直到定檔前突然改名《春花焰》，陸網傳言是廣電審查後「賜名」，而劇集改名通常是陸劇開播的前奏，劇組也立即宣傳定檔。

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▲《春花焰》改編自小說《春花厭》，定檔前突然改名。（圖／翻攝自微博）

劉學義在多部夯劇演配角走紅，演技深獲好評，今年憑《花間令》扮演鰥夫縣令，人氣大漲。他與吳謹言都在今年事業攀高峰，新劇期待值堪稱10月所有待播陸劇中最高。

▲劉學義因《花間令》人氣飆漲，《春花焰》演病嬌皇子。（圖／翻攝自微博）

吳謹言婚後人氣仍受到不少影響，經紀人于正則信心滿滿，並預言《春花焰》是「必爆款劇」、「吳謹言二十年大運第一年」。另一派網友則認為原著劇情尺度非常大，劇版勢必大改內容，也將面臨陸網「審判級」評價，多數娛樂博主都預期首播的數據將會高開。

▲吳謹言演復仇女殺手。（圖／翻攝自微博）