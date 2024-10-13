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八點檔女神陷身材焦慮！吳婉君演農婦放肆吃　曬腹肌辣照認：崩盤了

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女神吳婉君演技精湛，擁有不少死忠粉絲支持，最近發文急喊：「我開始陷入身材焦慮了！」她在八點檔《愛的榮耀》飾演女主角何愛嘉，途中以農村女孩「阿月」登場，沒想到這段期間吃胖了。

▲▼吳婉君演農婦放肆吃，陷身材焦慮。（圖／翻攝自臉書／吳婉君）

▲吳婉君八點檔演農婦放肆吃，陷身材焦慮。（圖／翻攝自臉書／吳婉君）

吳婉君原本飾演何愛嘉，因飛機失事下落不明，故事中重新以「阿月」（阿瓦辣）登場。她坦言，該角色的「職災」之一就是放肆地吃喝，導致體重增加，變成一顆「滿月」，並說道：「反正阿月的衣服很寬鬆、舒適，胖了也無所謂。而且我支持『微胖是最美的身材』。」

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然而，當「阿月」開始需要穿正裝時，吳婉君發現自己的身材變了，「當我穿上同一條褲子卻偏緊繃，再看到之前的照片，我真的有點慌了」。她上傳多張海邊辣照，上半身是紅色運動內衣搭配白色短褲，露出平坦小腹，且還有冰塊盒腹肌，如今她說：「我現在已經沒有這樣的狀態了，哇欸八豆（肚子）已經崩盤了。」

▲▼吳婉君演農婦放肆吃，陷身材焦慮。（圖／翻攝自臉書／吳婉君）

▲▼吳婉君演農婦放肆吃，陷身材焦慮。（圖／翻攝自臉書／吳婉君）

▲吳婉君曬腹肌辣照，自嘲：「哇欸八豆（肚子）已經崩盤了。」（圖／翻攝自臉書／吳婉君）

網友打氣「不用焦慮，滿月一樣好看可愛迷人」、「健康就好」。還有人疑惑問：「有胖嗎？我們螢幕前都看不出來啊！而且真的好期待妳穿回之前的服裝耶！」對此吳婉君回應：「希望不要太快穿，我褲子太緊，再給我兩個禮拜控制一下。」

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