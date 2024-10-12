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郭泓志缺席遙控派任務　莎莎怒嗆：沒來上班還敢驗收我們

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》全新第四季，播出後收視再破紀錄，上週的「超狂辦桌任務」大成功，全體收視1.43創新高，25-44歲更高達1.52，夥伴們得知好消息，興奮感謝觀眾支持，還好沒有漏氣。隊長郭泓志郭隊長下達命令，夥伴們要在100分鐘內賣出100份餐點的任務，讓莎莎怒吼：「他沒來上班還敢驗收我們？」

▲郭泓志(中)。（圖／好看娛樂）

▲郭泓志(中)指派任務。（圖／好看娛樂）

小幫手竇智孔聽到郭隊長指派的任務「我要許願，為盡到隊長督促大家的責任，挑戰在100分鐘內，賣出100份的餐點」，竇智孔立即心算： 「等於1分鐘要賣1份耶！」驚訝到合不攏嘴。

▲郭泓志(中)。（圖／好看娛樂）

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▲莎莎忙做甜點。（圖／好看娛樂）

夥伴們接獲任務後開始分工合作，無尊看到乱彈阿翔俐落的刀工忍不住稱讚：「你切得好快喔！」之前已經過多次為超過300人備餐的乱彈阿翔，老神在在地回說：「你大概切100顆就會快了！」不過一樣廚房兩樣情，一旁的竇智孔大嘆一口氣哀嚎表示：「切到手都會痛。」

▲郭泓志(中)。（圖／好看娛樂）

▲展榮(左起)阿本與吳映潔。（圖／好看娛樂）

吳映潔則對正在抱怨太累的竇智孔說：「今天是最涼、最涼的一次。」被震「汗」到的竇智孔不敢置信問說：「真的嗎？」大廚姚元浩附和說：「你回頭看看翔哥，他一滴汗都沒有流，以前是爆汗。」

面對客人陸續進來用餐，竇智孔不忍說：「好累喔！而且我好口渴」同樣忙碌的莎莎則以過來人的身份教導：「再多吞幾口口水。」莎莎也問竇智孔說：「這是你參加外景最累的之一嗎？」竇智孔直言：「應該是最累的。」

被分配到外場的吳映潔與小幫手珍珍無尊開始接待用餐的客人，時間一分一秒的過去，莎莎發現距離目標還差40人，對著女裝現身的珍珍(無尊)說：「珍珍還缺40個人，可以去幫我們攬客嗎？」大家還緊急召來自己好友，包括洪都拉斯、孫淑媚、江宏傑、粿粿、阿本、展榮等多位藝人好友都到場一起拚任務。

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關鍵字

姚元浩, 鬼鬼, 乱彈阿翔, 吳映潔, 郭泓志

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