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金音獎首波表演公布！　鄭宜農「搭南韓女歌手」超驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

第15屆金音創作獎典禮進入倒數一個月，首波演出嘉賓為台韓創作才女歌后鄭宜農、李瀧，共獻限定演出，其實鄭宜農與李瀧在去年因為經紀人介紹牽線下認識，兩人還在近期合作了一首結合台語跟韓語的創作單曲〈寬寬仔來到祢的面前〉，甚至李瀧八月在韓國的個人演唱會及十月剛結束的台灣小型演唱會都特別找了鄭宜農擔任嘉賓。

▲▼鄭宜農、李瀧將在金音獎演出。（圖／必應創造提供）

▲鄭宜農、李瀧將在金音獎演出。（圖／必應創造提供）

鄭宜農透露與李瀧有很多很相似的地方，「包括都是領域多元的創作者，也都有影視創作的經歷，對於社會意識、平權運動都積極參與，也都出過書。儘管一開始有語言翻譯的隔閡，但經過幾次見面及寫歌、共演合作下，對彼此的音樂理念了解更深，也就更珍惜與她相處的時光。」

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問兩人除了音樂以外彼此最常聊的話題，鄭宜農笑說：「什麼都聊，像是聊和韓國大媽們相處的經驗及各種社會觀察延伸的笑話，另外，我們最常聊的應該就是吃的跟貓！會常分享台北與首爾好吃的餐廳店家，以及養貓的趣事！」她更偷偷爆料，「李瀧非常愛她的貓，而且非常尊敬牠！」

▲▼鄭宜農、李瀧將在金音獎演出。（圖／MODEST MONSTER提供）

▲鄭宜農和李瀧。（圖／必應創造提供）

除了公布頒獎典禮首波嘉賓外，第15屆金音創作獎於日前特別公布今年特別貢獻獎得主為「大團誕生系列活動（創辦團隊：若谷股份有限公司／街聲股份有限公司）」，評審團表示，「大團誕生系列活動」迄今已屆滿十五年，其宗旨是希望讓開始萌芽的音樂人、樂團從中小型的場館，逐步熟悉千人規模的舞台，同時以平易近人的票價，吸引與培養更多聽眾，提供新人初試啼聲及成長的機會，也培育了許多幕後硬體與技術人員，是形塑當代台灣音樂場景的重要推手。

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