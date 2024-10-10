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韓推熱門／日本有很多NCT WISH可愛人嗎？　韓網友神回應…萬人響應

記者張筱涵／綜合報導

SM娛樂旗下男子團體NCT WISH是NCT的日本分隊，由4名日本成員陸、勇志、遼、咲哉和2名南韓成員溫、栽禧組成，清新可愛的風格廣受歡迎。日前就有人在韓版知識+詢問「去日本就能看到很多像NCT WISH一樣的男生嗎」，網友的神回覆吸引上萬人轉發，引用文也超爆笑。

【破萬人轉發推文】

▲▼韓推熱門文。（圖／翻攝自X）

Q. NCT WISH Sakuya（咲哉）真的太可愛了，去日本就能看到很多長得像Sakuya的男生嗎？認真提問！

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A. 不能。你看韓國有很多車銀優嗎？

▲▼咲哉 車銀優。（圖／翻攝自Instagram／nctwish_official、eunwo.o_c）

▲咲哉（左）、車銀優。（圖／翻攝自Instagram／nctwish_official、eunwo.o_c）

｜網友反應｜

1. 強力譴責演藝圈把現實中的帥哥都搶走了

2. 他說得沒錯！要去哪裡才能見到藤永咲哉這樣的人？藤永咲哉他家。

3. 您是T（理性型）吧哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

4. 哈哈哈哈哈太好笑了

5. 日本人如果長得都跟NCT WISH成員一樣的話，每天都會很幸福的

6. 那是因為長得像咲哉的人不多，他才當得上藝人的！

7. 啊！OK！我秒懂

8. 這真的是「名」回應啊

9. 太難過了！老天別下雨了，下車銀優吧～

10. 愚問賢答

11. 哈哈哈哈哈哈哈哈，這就是現實啊

12. 為什麼車銀優只有一個人呢

13. 不～～～我的幻想！！！！！！

14. 太好笑了！！！………不對，不好笑Q

15. 突然變難過了

16. 好想撕爛韓國啊啊啊

17. 謝謝讓我認清現實

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