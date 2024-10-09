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合作車銀優！「挪威小王子」Peder Elias　11月重返台北開唱

記者蕭采薇／台北報導

「北歐寶藏男孩」Peder Elias去年三度來台參加活動，與台灣粉絲建立了深厚的連結。他也在9日驚喜宣布將於11月19日重返台灣舉行專場演唱會，特別再度來台與台灣的「珍珠」們共度美好時光。

▲「北歐寶藏男孩」Peder Elias將來台舉辦專場。（圖／So Wonderful Presents提供）

▲「北歐寶藏男孩」Peder Elias將來台舉辦專場。（圖／So Wonderful Presents提供）

Peder Elias也在2024年於音樂上展現了全新的突破，繼年初與知名 DJ Alan Walker合作的單曲《Who I Am》席捲全球排行榜後，還緊接著參與了EXO成員D.O.的專輯製作，進一步展現他的音樂才華，三月更發行他的第二張專輯《Youth & Family》，用溫暖且真誠的旋律描繪了他對家人、成長與青春的感悟。

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這張專輯不僅延續了 Peder Elias 過去作品中獨特的溫柔特質，更近一步展現他更加成熟、深刻的音樂理念。Peder Elias 的作品總是充滿其特有的清新與溫柔，從《Loving You Girl》的青春惆悵，到《Bonfire》的熱烈浪漫，再到去年發行、充滿希望與愛戀的《Paper Plane》，每個人彷彿都能在Peder的作品中，找到青春時期最純真誠摯的情感。

近期，在韓國人氣爆棚的 Peder 更獻上與韓國「臉蛋天才」車銀優合作的新曲《Hey, Hello》，輕快旋律搭配和諧的和聲，為全球樂迷帶來了最清新溫暖的陪伴與療癒。

睽違一年再度來到台北演出，Peder Elias 將以更成熟的姿態與台灣的「珍珠」們再次相聚。除了帶來多首新作與樂迷分享他更成熟的音樂。《Peder Elias 2024 Live in Taipei》門票將於10月16日下午1點起正式發售。

 

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