記者蔡宜芳／綜合報導

主持人曾國城日前在除夕特別節目《民視第一發發發》中，因伸手拍棒球國手陳晨威的臉頰兩下說「笑一下」，引部分觀眾質疑「不尊重人」，掀起一陣議論。而男星黃少谷對此出面聲援，力挺曾國城應該只是希望嘉賓放鬆。

▲曾國城拍陳晨威臉頰惹議。（圖／翻攝自YouTube）

黃少谷留言表示，自己經常上曾國城的節目，也受到不少照顧，對於曾國城陷入的風波，他說道：「我的理解是城哥希望大家上電視玩遊戲可以放鬆一點，不要太緊張。」他指出，大部分的人上電視節目都會比較拘謹，曾國城的舉動並非不禮貌，「而是希望來賓能玩得盡興，有個美好的回憶。」

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▲黃少谷挺曾國城。（圖／翻攝自Facebook／黃少谷 Shao Huang）

此前，民視執行副總許念台出面緩頰，表示：「那並不是真的打，台灣英雄參加錄影也很投入，現場互動起來很有效果；不過我們還是會提醒主持人多注意，畢竟選手不是純藝人，以免影響觀感。」而據《三立新聞網》報導，曾國城也說：「網友他們感覺是他們感覺，當天效果蠻好的啊，除非本人不愉快覺得城哥欺負我，不然你們幹嘛跟網友隨之起舞？」表達無奈。

▲曾國城強調一切都只是節目效果。（圖／記者黃克翔攝）