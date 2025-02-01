古天樂捐建135校…林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

在演藝圈中，除了在螢幕上展現光鮮亮麗的一面，許多藝人私下也默默付出，展現了他們的善心與關懷。以下是五位藝人的暖心舉動，讓許多網友感動不已。這些藝人的暖心舉動，不僅展現了他們的人格魅力，也讓眾人看到了明星背後更真實的一面。他們用行動告訴我們，無論身處何地，都能用愛心去影響和改變世界。

1. 林依晨

▲林依晨 。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

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林依晨受封「零負評女神」，一直以來參與多項公益活動，不僅捐款支持關愛之家，還親自前往醫院患病粉絲，她的行動不僅為粉絲帶來了溫暖，也激勵了許多人一起參與公益。

值得一提的是，即使在訂婚期間，林依晨也不忘行善，她曾擔任喜憨兒烘焙坊的一日店長，並選擇自掏腰包訂購喜憨兒的喜餅，拒絕接受任何廠商贊助。這一切都保持低調，直到婚宴當天，喜憨兒基金會才透過新聞得知這個好消息。基金會感謝她的支持，表示「憨兒們得知喜訊也都興奮到不行！」善心舉動讓許多網友感動，紛紛讚揚她的人格魅力。

2. 古天樂

▲古天樂。（圖／翻攝自Instagram／kootinlok_louis）

古天樂在娛樂圈中以熱心公益而聞名。他成立了自己的慈善基金會，長期關注弱勢群體和環保問題。驚人的是，他在2008至2021年間，一共捐建了135所學校，外界粗估花費至少要15億台幣，他默默行善多年、從來不刻意張揚：「只要有能力，我會一直幫下去。」

3. 田馥甄

▲田馥甄。（圖／翻攝自Facebook／田馥甄 Hebe）

田馥甄不僅在音樂上有傑出表現，她對流浪動物的關懷也讓人敬佩。2022年，她響應「愛最大慈善光協會」的活動，親自前往流浪動物之家探視600隻狗狗，並捐款支持流浪動物的救助工作，更呼籲眾人一起出錢出力，善行讓許多粉絲感受到她的溫暖和愛心。

4. 林志玲

▲林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲Chiling Lin）

林志玲一直以來都是慈善活動的積極參與者，本身創立的「財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會」，長期對於兒童早療及醫療資源、女性健康議題、弱勢社會關懷、獨居長者都有致力關注，也包括重大災害扶助，2024年也捐贈行動車協助花蓮婦幼遠離受暴環境。

她最近參加了一個關於兒童教育的慈善晚會，不僅捐款支持教育計畫，還親自與孩子們互動，鼓勵他們追求夢想。她的真誠與熱情贏得了眾多網友的讚賞。

5. 唐嫣

▲唐嫣。（圖／翻攝自Instagram／tangyan1206）

大陸女星唐嫣在私下也展現了她的善良本性，低調資助兩名藏族女大學生讀書，2018年女學生畢業寫感謝信給她，暖舉才因而曝光，默默行善的舉動獲得不少好評。