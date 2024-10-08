百萬YTR HOOK新片「被要求刪掉這段」！原因曝：嚇壞客戶　傳IG秒黃標

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber HOOK以實驗型內容打開知名度，頻道擁有156萬訂閱，自然不做作的風格深受粉絲喜愛。然而，她7日低調在社群網站坦言，最新影片上傳前其實被要求刪掉了一段內容，「因為好像嚇壞客戶。」

▲HOOK分享新片幕後的小故事。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



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HOOK在Instagram限時動態透露，之前飛去日本拍片時，其實還有去東京女子筋肉酒吧拍攝，「結果她們變得更瘋了」，也似乎因此嚇壞客戶，最後刪掉這段內容。

▲HOOK的拍攝主題多元又有趣。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



然而秉持著拍都拍了的想法，HOOK後來只上傳到個人IG，「至少傳個Shorts～然後秒收黃標」，讓她不禁讚嘆客戶太有遠見了，「客戶英明…還好刪掉ㄌ…。」

▲HOOK難得收到黃標。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



從短片中，可以看到HOOK躺在舞台上，筋肉女郎攀在鋼管上，不久後急速下滑，剛好停在她的身體上方，有驚無險的一幕全被拍了下來，不少粉絲看了都狂讚：「女生練成這樣太猛了吧」、「舞者核心好強」、「摩擦聲聽起來好痛！令人敬佩。」