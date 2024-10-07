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金秀賢離婚後首受訪！「一切順其自然」吐真實心聲：不想困擾別人

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢（Claudia Kim）曾進軍老萊塢演出《復仇者聯盟2：奧創紀元》，近年回故鄉發展，《京城怪物》、《奇美拉》等作品都獲得肯定。她2019年嫁給企業家車敏根，23日宣布協議離婚中。2日在離婚後首度現身於釜山影展，外界都相當關心她的近況，近日她接受了韓媒採訪，大方談起了離婚的心情。

▲金秀賢離婚後首次接受訪問。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

▲金秀賢上個月宣布離婚消息。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

根據韓媒報導，金秀賢近日首次在公開場合談及離婚的心情。在她主演的電影《非普通家族》上映前，於7日進行的訪問中，她回憶起離婚消息傳出時的感受，表示：「當時並沒有特別驚慌失措。」並進一步提到：「我並不是自己決定（離婚消息）報導的時機。」還補充道：「我只是順其自然，接受事情的發展。」

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▲金秀賢離婚後首次接受訪問。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

▲金秀賢離婚後首次接受訪問。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

此前，金秀賢所屬經紀公司YG娛樂於上月23日發布聲明，宣布她與丈夫經過深思熟慮後決定結束婚姻，並已經完成協議離婚的手續。她於2019年12月與WeWork前代表車閔根結婚，並於2020年9月誕下一名女兒。經紀公司表示：「雖然兩人選擇各自走自己的路，但彼此仍然互相祝福。這是經過長期的考慮和充分溝通後的決定。」

在此次訪問中，秀賢也談到近來電影產業的挑戰：「最近電影環境不太容易，有些拍攝完成的電影無法上映。」並強調：「《非普通家族》的上映對我來說是件好事，對大家也是如此。我不想因為個人問題讓其他人困擾，所以我抱著愉快的心情面對這一切。」希望大家都能把焦點放在新作品上。

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