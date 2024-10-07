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啦啦隊正妹疑「遭指冷落球迷」！　黑底文訴心聲：沒辦法照顧到每位

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員少鹽平時會透過社群記錄應援日常，不吝嗇與粉絲分享生活，最近她在IG限動發出黑底白字透露，有球迷覺得自己被忽略或是冷落。為此，她坦言：「啦啦隊本身的職責是應援，真的沒辦法完全照顧到每位觀眾、球迷。」

▲▼少鹽。（圖／翻攝自Instagram／shaoyenya）

▲少鹽是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員。（圖／翻攝自Instagram／shaoyenya）

少鹽提到，球場上的觀眾非常多，應援現場也充滿了聲音和鏡頭，有時她可能會因為忙碌，而忽略到某些觀眾的鏡頭需求，或未能聽清楚隊友說的話。對此，她表示理解大家都希望能拍到好的畫面，不過她也強調啦啦隊的職責是應援，無法完全照顧到每位球迷的需求。

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▲▼少鹽。（圖／翻攝自Instagram／shaoyenya）

▲少鹽發文回應球迷覺得被忽略的傳言。（圖／翻攝自Instagram／shaoyenya）

少鹽進一步解釋，雖然現場的應援氛圍熱烈，偶爾會有部分球迷感覺被冷落，甚至在網路或球迷圈中討論這些情況。她誠懇地表示，希望大家看球都能保持愉快的心情，並感謝大多數球迷能夠理解他們的工作狀況，給予啦啦隊應有的尊重和支持。最後，少鹽直言希望未來不會再出現類似的誤會，並強調啦啦隊會繼續以應援為核心，專注做好自己的工作。

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