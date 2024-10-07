全球最夯貓熊福寶「姜爺爺」要來台灣了！連續2天見粉絲　時間曝光

記者吳睿慈／台北報導

全球最有名貓熊「福寶」是2016年3月被送到南韓愛寶樂園的兩隻大貓熊愛寶、樂寶所誕下的小孩，牠在4月已前往中國四川展開新的生活，只是牠的離開，令扶養牠長大的「姜爺爺」姜哲遠、「宋爺爺」宋永寬相當不捨。電影《再見，福寶》已在台上映，紀錄牠與飼養員姜爺爺的相處日常，台灣片商7日重磅宣布，姜爺爺即將來台，令大批福寶粉絲又驚又喜。

▲姜爺爺即將在11、12日來台灣。（圖／車庫娛樂提供）



「姜爺爺」姜哲遠看著福寶從小長大，他們感情深厚，福寶甚至經常在遊客面前對爺爺撒嬌，緊抓著他的腳不放，各種療癒互動，使牠成為南韓最紅的貓熊，當時「愛寶樂園」湧入大批遊客，連偶像明星都排隊朝聖，只為見福寶一面。

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▲姜爺爺百忙之中抽空來台。（圖／翻攝自車庫娛樂官方臉書）



福寶如今雖在中國生活，但姜爺爺人氣依舊居高不下，隨著電影《再見，福寶》4日在台上映，姜爺爺姜哲遠即將在11、12日兩天造訪台灣，片商證實消息並表示「姜爺爺很開心在台灣也有這麼多ee們關心福寶、愛著福寶，姜爺爺平常工作很忙碌，這次特別邀請他在百忙之中安排出方便的時間，從韓國飛來台灣與大家見面」。

依照片商公布的場次共有4場，分別是11日2場活動與12日2場活動，「姜爺爺出席特別場限定特典」門票預計於8日中午12點在樂聲影城官網和樂聲影城現場同步開放售票，喜愛姜爺爺的粉絲們不要錯過！

「姜爺爺出席特別場限定特典」場次時間：

10/11(五) ​ 19:00 映後出席見面 (巨幕廳)

10/11(五) ​ 19:30 映後出席見面

10/12(六) ​ 11:20 映前出席見面

10/12(六) ​ 11:45 映前出席見面 (巨幕廳)