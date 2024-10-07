ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉伊心生3寶陣痛12小時「哺乳寫真照」曝光！　產後真實身材全現形

記者孟育民／台北報導

「選美皇后」劉伊心和老虎牙子董事長林志隆，先後誕下女兒「牙子」、兒子「Wing」，今年7月順利生下第三胎小公主「CC」。劉伊心近期拍攝哺乳寫真，挑戰3寶同時入鏡，她低頭凝視，溫柔抱著女兒小小身軀，紀錄下溫馨時刻畫面相當有愛。

▲▼劉伊心迎三寶，超美寫真曝光。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

▲劉伊心迎三寶，超美寫真曝光。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

第三胎CC經歷12小時陣痛後誕生，劉伊心表示，媽媽為了孩子再多痛苦都願意忍耐，經歷完生產痛後，哺乳才是天大的考驗，親餵的時間很瑣碎，每3小時就要親餵1次，連短暫休憩的時間都不夠，一眨眼的時間就又要準備哺乳了，但劉伊心覺得甘之如飴，她說這是自己與寶貝的親密時刻，她很珍惜能夠在大寶、二寶上幼稚園的時間，好好跟CC獨自相處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉伊心迎三寶，超美寫真曝光。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

▲▼劉伊心產後身材超好。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

▲▼劉伊心。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

劉伊心全家拍攝的親餵寫真走浪漫自然風格，劉伊心表示：「上次拍新生兒寫真時，場面異常失控，沒想到這次三個寶貝出乎意料的乖巧，不知道是不是一回生二回熟，每個寶貝都展現了專業的一面。」姊弟倆面對鏡頭也毫不怕生，看鏡頭微笑、自然互動完全被真實捕捉，一家4口的幸福洋溢完全佔滿了畫面。

▲▼劉伊心迎三寶，超美寫真曝光。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

▲劉伊心全家福寫真。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

劉伊心透露，這次的哺乳寫真拍攝體會到糖果樹寶寶紀錄攝影團隊的專業，她還在化妝時，拍攝團隊就來跟大寶、二寶溝通，團隊用任務遊戲的方式來引導兩個寶貝，現場也有安撫師照顧三寶CC，連嬰兒的情緒都照顧好，讓正式拍攝非常順利，甚至提早收工。有別於新生兒寫真時的戶外拍攝場景，室內棚拍也讓寶貝們更能全神貫注，不被小昆蟲給吸引，看到成品時甚是滿意。全家福照片除了展現滿滿母愛外，也可以看出她產後狀態恢復極佳，身材四肢依舊相當纖細。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

韓瑜恢單9年突告白！「喜歡你，一眼萬年」　對象是3000萬粉追蹤男神

韓瑜恢單9年突告白！「喜歡你，一眼萬年」　對象是3000萬粉追蹤男神

唐綺陽運勢／獅子「與前任有連結」射手小心爛桃花！巨蟹有理財麻煩

唐綺陽運勢／獅子「與前任有連結」射手小心爛桃花！巨蟹有理財麻煩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉伊心, 選美皇后, 哺乳寫真

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 60歲基努李維職業賽車手出道！　「打滑衝出賽道」驚險畫面曝光
  2. 金鐘典禮同台前男友吳慷仁…被問「會不會尷尬」　鍾瑶低調回應了
  3. 【廣編】「金鐘視后」蔡淑臻大方分享保養花半小時搞定
  4. 馬東石「手傷」反差萌超極致　宋芸樺瞬間被圈粉
  5. 孫可芳親餵母乳…被吸到破皮流血　兒子吐出「草莓牛奶」嚇壞了
  6. 黃曉明新歡爆「和前夫好友聊色」！　怒掀搭訕SOP：誤會我兄弟10年
  7. 唐綺陽變瘦更美了！「絕美沙龍照」巴掌臉曝光　爲廣播金鐘獎頒獎
  8. 《GTO》沼田爆高齡獨居家中身亡！女兒接房仲通知…房間發現遺體
  9. NewJeans媽媽們出面了　怒槓HYBE刪監視器：霸凌Hanni 8秒影片消失
  10. Toyz入獄5個月「手搖店嚴重虧損」！　蹦闆無奈提1請求：不然店要收了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366