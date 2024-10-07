劉伊心生3寶陣痛12小時「哺乳寫真照」曝光！　產後真實身材全現形

記者孟育民／台北報導

「選美皇后」劉伊心和老虎牙子董事長林志隆，先後誕下女兒「牙子」、兒子「Wing」，今年7月順利生下第三胎小公主「CC」。劉伊心近期拍攝哺乳寫真，挑戰3寶同時入鏡，她低頭凝視，溫柔抱著女兒小小身軀，紀錄下溫馨時刻畫面相當有愛。

▲劉伊心迎三寶，超美寫真曝光。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

第三胎CC經歷12小時陣痛後誕生，劉伊心表示，媽媽為了孩子再多痛苦都願意忍耐，經歷完生產痛後，哺乳才是天大的考驗，親餵的時間很瑣碎，每3小時就要親餵1次，連短暫休憩的時間都不夠，一眨眼的時間就又要準備哺乳了，但劉伊心覺得甘之如飴，她說這是自己與寶貝的親密時刻，她很珍惜能夠在大寶、二寶上幼稚園的時間，好好跟CC獨自相處。

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▲▼劉伊心產後身材超好。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

劉伊心全家拍攝的親餵寫真走浪漫自然風格，劉伊心表示：「上次拍新生兒寫真時，場面異常失控，沒想到這次三個寶貝出乎意料的乖巧，不知道是不是一回生二回熟，每個寶貝都展現了專業的一面。」姊弟倆面對鏡頭也毫不怕生，看鏡頭微笑、自然互動完全被真實捕捉，一家4口的幸福洋溢完全佔滿了畫面。

▲劉伊心全家福寫真。（圖／糖果樹寶寶紀錄攝影提供）

劉伊心透露，這次的哺乳寫真拍攝體會到糖果樹寶寶紀錄攝影團隊的專業，她還在化妝時，拍攝團隊就來跟大寶、二寶溝通，團隊用任務遊戲的方式來引導兩個寶貝，現場也有安撫師照顧三寶CC，連嬰兒的情緒都照顧好，讓正式拍攝非常順利，甚至提早收工。有別於新生兒寫真時的戶外拍攝場景，室內棚拍也讓寶貝們更能全神貫注，不被小昆蟲給吸引，看到成品時甚是滿意。全家福照片除了展現滿滿母愛外，也可以看出她產後狀態恢復極佳，身材四肢依舊相當纖細。