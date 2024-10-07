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賈永婕任職101董座滿月　揪曾馨瑩米其林餐廳慶祝

蔣雅淇（左起）、賈永婕、曾馨瑩在RAW約飯慶祝。（翻攝蔣雅淇IG）

▲蔣雅淇（左起）、賈永婕、曾馨瑩在RAW約飯慶祝。（圖／翻攝蔣雅淇IG）

圖文／鏡週刊

藝人賈永婕上月3日上任台北101董事長，近日任職滿月，好姐妹曾馨瑩、蔣雅淇等人約飯慶祝，在米其林餐廳享用美食，好不快樂。

蔣雅淇近日在IG分享「雙滿月」照片，透露好姐妹為她慶祝生日滿月、以及賈永婕就職101董事長滿月。一夥人在米其林餐廳RAW聚會，席間除了有曾馨瑩，還有王偉忠夫婦等人。蔣雅淇轉述賈永婕老公王兆杰說法：「慶祝3年1任的老婆大人任期剩下35個月。」並期待雙十節的101煙火。

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蔣雅淇過生日滿月、賈永婕慶祝任職101董座滿月，曾馨瑩、王偉忠夫婦等人約飯慶祝。（翻攝蔣雅淇IG）

▲蔣雅淇過生日滿月、賈永婕慶祝任職101董座滿月，曾馨瑩、王偉忠夫婦等人約飯慶祝。（圖／翻攝蔣雅淇IG）

賈永婕日前在臉書分享，國慶對她而言有一種特別的情感，因為國慶是軍人爸爸最忙的時候，國防部禮賓司在國慶時要負責接待外賓們。她說：「有時爸爸會帶著我去彩排，看著身著軍服在看台上忙碌的他，小小的我有著對爸爸與國家無比的崇拜。我爸真的好帥好帥喔！」

賈永婕表示，今年台北101也要加入慶祝國慶的行列，除了往年的點燈之外，還想要有一些不一樣的驚喜。她表示，這麼短的時間要籌辦國慶活動真的是一大挑戰，時間的壓力之外當然還有預算經費的壓力。好險101的超強團隊馬上支援就緒，集一切力量排除萬難，10月10號8點，在雷射光雕秀後還加碼了1分鐘的煙火，是台北101的國慶處女秀。

賈永婕寫下：「雙十國慶對我而言直接連結到爸爸最帥氣的工作崗位，燦爛奪目的煙火更是記憶中最精彩美好的時刻。10月10號8:00 邀請大家一起到國父紀念館或者是市府廣場前空地，帶著你最愛的人，無論是在你心裡或是在你身邊，讓我們一起祝福台灣生日快樂。最後我要許願老天爺請給我們一個好天氣。」


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鏡週刊, 賈永婕, 101董座, 台北101, 曾馨瑩, RAW

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