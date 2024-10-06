董仔主持台語節目被酸「沒職業道德」　認走心了：真的是蠻污辱人

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber董仔近來加盟台語實境節目《廣告START》，然而節目在YouTube上線後，她遭部分網友批評「台語講不好，很沒有職業道德」。對此，董仔5日在社群發出長文，坦言自己「走心了」。

▲董仔是《廣告START》的班底之一。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

董仔在文中表示，該節目在初期的設定是不需要全程使用台語，「有一些太深的詞彙用自然語講沒關係，想像在跟阿公阿嬤講台語那樣。」她認為，實境秀的重點在於呈現最真實的情境，如果因為強行使用不熟悉的台語，而導致節目節奏受影響，反而違背了實境秀的初衷。

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▲▼董仔坦言對於網友批自己「沒職業道德」感到難過。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

董仔也強調，該節目的目的是要讓大家喜歡台語、敢於使用台語，並嘗試說台語，屬於娛樂性質的節目；再加上自己是主持人，不可能不說話，「又不是台語演講，牽扯到職業道德真的是蠻污辱人的。」

儘管如此，董仔表示，在節目進行了一、兩集的調整後，現在已經全程使用台語進行主持，她也說：「雖然難度提升，但我們每一集都非常用力的做好節目。」一番真實心聲引來許多網友聲援。

【董仔全文】

其實看到一些激進的粉絲留言也見怪不怪，但是在第一集yt上線的留言就有人說台語講這麼爛，台語講不好，很沒有職業道德！牽扯到職業道德這件事我真的就走心了！

雖然他們可能也不會來到我版面看，但我很想抒發一下，其實我們在接下這節目的時候，一開始的設定是說，不用全台語，有一些太深的詞彙用自然語講沒關係，想像在跟阿公阿嬤講台語那樣，畢竟實境秀就是要最真實的樣子，如果為了擠不出台語卡住，也怪怪的，節奏就掉了

外加我就是不可能不說話嘛～主持人就是活在當下，我又超愛講話，所以比例上就會一直聽到我聲音，

再來，我們是要讓大家喜歡講台語，敢講台語，試著講台語，比較娛樂性質的，又不是台語演講

牽扯到職業道德真的是蠻污辱人的

但是經過一兩集調整之後，真的就是全台語了，雖然難度提升，但我們每一集都非常用力的做好節目

謝謝你們聽我說話

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回到我的照片影片，（可惡，抒發完，這些開心的事被擺這麼後面）這時候感謝IG更新可以放20張，好爽

第一單的委託在彰化一間庇護所，他們照顧了很多身心障礙的孩子我們稱他們小天使，這些小天使自己工作，會種無花果，會餵雞，會煮飯等等等，也是身懷絕技，非常可愛！我們的任務看似拿手但也有挑戰性

晚上9點家裡有 #公視台語台 第14台 的人可以轉電視看！

沒有的人23點yt就上架了

第（12）張，我們節目裡的晚餐吃烤肉好爽，董廚娘又出現了，為各位服務