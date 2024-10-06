女星大義滅親公審弟弟！　「借高利貸險害妹被綁架」宣佈：斷絕關係

記者蔡宜芳／綜合報導

馬來西亞女歌手Dior大穎2020年因單曲〈愛自己更深〉在網路爆紅，正式踏入演藝圈。她5日突在社群曬出親弟弟下跪痛哭的照片，指控對方長年愛賭博、借高利貸、偷竊、詐騙，為了不讓更多人受害，她決定出面大義滅親。

▲大穎5日公開控訴弟弟的惡行。（圖／翻攝自Instagram／diorlying）

大穎表示，從自己10幾歲開始，弟弟就已經染上賭癮，「從開始欠下的幾千、到幾萬，到幾百千天文數字，我們每一次都相信那是最後一次。」然而弟弟卻次次濫用家人的信任，不知悔改。

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大穎提到，過去弟弟賭博欠債要跑路出國，她因相信對方會悔改，於是也下海賭博幫忙湊錢，「我以為他在國外就會好了，但反反覆覆的，已經算不清這是第幾次了。這幾年他斷斷續續地賭博、欠錢，到了最近已經超出了我們能接受的範圍，他開始詐騙。」

▲大穎公開弟弟的照片。（圖／翻攝自Instagram／diorlying）

大穎指出，弟弟在外面借錢時，會用各種謊言欺騙他人，例如說妹妹要讀書沒錢交學費，或是說家人在醫院，需要錢支付醫藥費。不僅如此，妹妹甚至還因為弟弟在外借高利貸，差點在學校外被綁架，「他偷全家的錢、偷親戚的錢、偷女朋友的錢，詐騙無數個人投資他所謂的『榴蓮生意』，詐騙女朋友的哥哥和爸爸的錢，他騙我姐姐員工媽媽的錢，騙完我們身邊所有所有親近的、不親近的人的錢。」

▲▼大穎指出弟弟到處借錢、偷錢。（圖／翻攝自Instagram／diorlying）

對於弟弟不知悔改且拖累全家的惡行，大穎公開表示全家人都要與弟弟斷絕關係，「發出來會很難堪、很好笑，但我覺得我們不能再讓他這樣害人了，我有義務保護好所有人的安危。」她呼籲被弟弟騙錢的受害者去報警，至少這樣家人過得比較安穩，「不管他說的任何一句話，都不要相信，真的不好意思，給你們添麻煩了。」

▲大穎表示自己絕非刻意炒作。（圖／翻攝自Instagram／diorlying）