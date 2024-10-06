訪問／TXT台灣開唱認「曾靈魂出竅」　秀彬害羞：初戀臉蛋就是我！

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）二度來台開唱，他們5日開演前，後台接受台灣媒體訪問，親切地一一與每家記者問候，HUENINGKAI道地說著中文「謝謝」，其餘成員則是用韓文表達謝意。此趟訪台，他們抽空去觀光地放天燈、吃美食，對於食物印象深刻，談及隊長是「清純初戀臉蛋」的代表，他不好意思地承認「就是我」，隨即露出害羞笑容。

TOMORROW X TOGETHER由HUENINGKAI、SOOBIN、BEOMGYU、YEONJUN、TAEHYUN（官方正名為英文）所組成，他們每回來台都會外出走走，去年到淡水觀光，今年則分成兩隊，然竣與杋圭一起去放天燈，大讚：「很像電影才會出現的風景，我們也一起吃了小籠包！」然竣透露寫在天燈上的願望「希望成員跟公司的人還有MOA都健康幸福，也希望下一張專輯大賣」。

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▲▼然竣與杋圭一起去放天燈。（圖／記者黃克翔攝）



秀彬、太顯則是出現在以陜西菜為主的美食餐廳，秀彬露出滿足的笑容「這幾天在台灣吃了很多食物，預約了一家聽說要排隊很久的餐廳，吃完讓我印象很深刻」，休寧凱也撂出中文「牛肉麵，好吃」，來台化身美食家吃了許多道地料理。

TXT團內5位成員皆有漫撕男外貌，他們現場選出心中的門面擔當，互相開玩笑要求「要憑良心選」，休寧凱在指出答案前，幽默地詢問「我們可以選自己嗎？」於是秀彬、休寧凱、杋圭指向自己，太顯選然竣，然竣則選杋圭，獲得2票的杋圭成為「門面擔當」，然竣謙虛解釋：「所有成員中，我覺得大家都長得很帥，我比較不出色。」休寧凱虧他「講得非常正確」。

▲秀彬害羞承認是「初戀臉蛋代表」。（圖／記者黃克翔攝）



而隊長秀彬被封為清純初戀臉蛋代表，是否認同該封號？太顯搶先回答：「大家都是這樣覺得的，可以！」秀彬也害羞承認：「成員都長得很帥，但分類不同，清純初戀代表可能公認就是我啦！」休寧凱秒吐槽隊長「如果清純美男是長這樣，那個流行應該已經過囉。」至於秀彬身為隊長包容心強大？他自嘲：「會不會是因為我脾氣不好，大家不敢惹我，才覺得我包容心強？」太顯則調皮地看向他「這樣講可以嗎」，接著稱讚得很刻意「他是最棒的隊長！」5人在記者面前相愛相殺，秀彬還現場拍著休寧凱與杋圭的背「孩子們，要表現好一點喔」，全場笑出來。

▲休寧凱透露小時候身體不好，經常「靈魂出竅」。（圖／記者黃克翔攝）



而他們8月曾在官方頻道上傳闖鬼屋的影片，太顯自招「我最膽小，就算身邊有休寧凱陪伴，我也進不去，但如果夾在休寧凱跟杋圭中間的話，我可以」，訪談瞬間轉換成靈異氣氛，休寧凱承認小時候身體不好、經常生病，「經常看到自己靈魂出竅，我有印象自己的視線越來越靠近天花板，小時候不知道，長大才覺得『那可能就是靈魂出竅』，但後來變健康，就沒有這樣的情況了。」

▲TOMORROW X TOGETHER在後台接受台灣媒體訪問，禮貌地鞠躬邊進場。（圖／記者黃克翔攝）



TOMORROW X TOGETHER三度展開世界巡演「ACT：PROMISE」，成員分享3次世巡以來成長的部分，太顯透露「首爾場的時候媽媽有來看，她過去每一場巡演都有看，但這次她跟我說『是我看過最好看的一場』」，家人給予最大稱讚，秀彬也肯定大家「我們講話變流利、敢聊天了，唱歌的實力也進步很多」，他們連體力都大幅度成長，「起初看到Rundown覺得太多歌了吧、可以完成嗎，但實際進行的時候才發現原來體力是可以負荷的」。

▲TOMORROW X TOGETHER於5、6日一連兩天在台開唱。（圖／遠雄創藝提供）



他們與記者分享2024年剩下3個月怎麼度過，太顯說：「有新專輯要公開，希望粉絲們一起期待一下！」隊長秀彬最後結尾：「除了我們的專輯，還有已經公開的演唱會，希望到年底前可以再見到所有MOA。」TOMORROW X TOGETHER預計結束在台兩場演唱會即離台，班幾不公開。