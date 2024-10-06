ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

訪問／TXT台灣開唱認「曾靈魂出竅」　秀彬害羞：初戀臉蛋就是我！

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）二度來台開唱，他們5日開演前，後台接受台灣媒體訪問，親切地一一與每家記者問候，HUENINGKAI道地說著中文「謝謝」，其餘成員則是用韓文表達謝意。此趟訪台，他們抽空去觀光地放天燈、吃美食，對於食物印象深刻，談及隊長是「清純初戀臉蛋」的代表，他不好意思地承認「就是我」，隨即露出害羞笑容。

▲▼ 韓團TXT演唱會平面聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

TOMORROW X TOGETHER由HUENINGKAI、SOOBIN、BEOMGYU、YEONJUN、TAEHYUN（官方正名為英文）所組成，他們每回來台都會外出走走，去年到淡水觀光，今年則分成兩隊，然竣與杋圭一起去放天燈，大讚：「很像電影才會出現的風景，我們也一起吃了小籠包！」然竣透露寫在天燈上的願望「希望成員跟公司的人還有MOA都健康幸福，也希望下一張專輯大賣」。

▲▼ 韓團TXT演唱會平面聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼然竣與杋圭一起去放天燈。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團TXT演唱會平面聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

秀彬、太顯則是出現在以陜西菜為主的美食餐廳，秀彬露出滿足的笑容「這幾天在台灣吃了很多食物，預約了一家聽說要排隊很久的餐廳，吃完讓我印象很深刻」，休寧凱也撂出中文「牛肉麵，好吃」，來台化身美食家吃了許多道地料理。

TXT團內5位成員皆有漫撕男外貌，他們現場選出心中的門面擔當，互相開玩笑要求「要憑良心選」，休寧凱在指出答案前，幽默地詢問「我們可以選自己嗎？」於是秀彬、休寧凱、杋圭指向自己，太顯選然竣，然竣則選杋圭，獲得2票的杋圭成為「門面擔當」，然竣謙虛解釋：「所有成員中，我覺得大家都長得很帥，我比較不出色。」休寧凱虧他「講得非常正確」。

▲▼ 韓團TXT演唱會平面聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲秀彬害羞承認是「初戀臉蛋代表」。（圖／記者黃克翔攝）

而隊長秀彬被封為清純初戀臉蛋代表，是否認同該封號？太顯搶先回答：「大家都是這樣覺得的，可以！」秀彬也害羞承認：「成員都長得很帥，但分類不同，清純初戀代表可能公認就是我啦！」休寧凱秒吐槽隊長「如果清純美男是長這樣，那個流行應該已經過囉。」至於秀彬身為隊長包容心強大？他自嘲：「會不會是因為我脾氣不好，大家不敢惹我，才覺得我包容心強？」太顯則調皮地看向他「這樣講可以嗎」，接著稱讚得很刻意「他是最棒的隊長！」5人在記者面前相愛相殺，秀彬還現場拍著休寧凱與杋圭的背「孩子們，要表現好一點喔」，全場笑出來。

▲▼ 韓團TXT演唱會平面聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲休寧凱透露小時候身體不好，經常「靈魂出竅」。（圖／記者黃克翔攝）

而他們8月曾在官方頻道上傳闖鬼屋的影片，太顯自招「我最膽小，就算身邊有休寧凱陪伴，我也進不去，但如果夾在休寧凱跟杋圭中間的話，我可以」，訪談瞬間轉換成靈異氣氛，休寧凱承認小時候身體不好、經常生病，「經常看到自己靈魂出竅，我有印象自己的視線越來越靠近天花板，小時候不知道，長大才覺得『那可能就是靈魂出竅』，但後來變健康，就沒有這樣的情況了。」

▲▼ 韓團TXT演唱會平面聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲TOMORROW X TOGETHER在後台接受台灣媒體訪問，禮貌地鞠躬邊進場。（圖／記者黃克翔攝）

TOMORROW X TOGETHER三度展開世界巡演「ACT：PROMISE」，成員分享3次世巡以來成長的部分，太顯透露「首爾場的時候媽媽有來看，她過去每一場巡演都有看，但這次她跟我說『是我看過最好看的一場』」，家人給予最大稱讚，秀彬也肯定大家「我們講話變流利、敢聊天了，唱歌的實力也進步很多」，他們連體力都大幅度成長，「起初看到Rundown覺得太多歌了吧、可以完成嗎，但實際進行的時候才發現原來體力是可以負荷的」。

▲▼TXT、TOMORROW X TOGETHER。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼TXT、TOMORROW X TOGETHER。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼TXT、TOMORROW X TOGETHER。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼TXT、TOMORROW X TOGETHER。（圖／遠雄創藝提供）

▲TOMORROW X TOGETHER於5、6日一連兩天在台開唱。（圖／遠雄創藝提供）

他們與記者分享2024年剩下3個月怎麼度過，太顯說：「有新專輯要公開，希望粉絲們一起期待一下！」隊長秀彬最後結尾：「除了我們的專輯，還有已經公開的演唱會，希望到年底前可以再見到所有MOA。」TOMORROW X TOGETHER預計結束在台兩場演唱會即離台，班幾不公開。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

TXT, TOMORROW X TOGETHER, HUENINGKAI, SOOBIN, BEOMGYU, YEONJUN, TAEHYUN

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／許光漢「秘密赴港」合作張艾嘉　卡司曝光「全是金馬級」陣容
  2. 愷樂神隱4年當媽！閨蜜莎莎首露面曝內幕　送祝福：她開心我們就開心
  3. 傳奇影后伊莎貝雨蓓出道52年「首演警察」　時隔半世紀再合作名導
  4. 具惠善把寵物犬帶去拍節目　罕見提放閃往事：拍《新婚日記》時最幸福
  5. 2歲典典寶寶戒奶嘴！　劉亮佐「1兒童式思考方法達成」樂解2憂
  6. 羅巧倫合體親姊何依霈八點檔使壞！　搶閨蜜尪被罵「去喝巴拉松」
  7. 江蕙復出開金嗓！　網驚「蓮花圖背景」許常德PO台下視角：好可怕
  8. 訪問／TXT台灣開唱認「曾靈魂出竅」　秀彬害羞：初戀臉蛋就是我！
  9. 視網膜情史全公開「理性分手女友沒掉淚」！自認悲觀主義：這輩子不會結婚
  10. 《艾嘉食堂》片尾字幕藏驚喜！　她忍1年半公開：終於可以說出來

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366