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小S錄影遇男星遲到「怒轟大頭症」！　他下跪道歉求原諒：我是垃圾

記者王靖淳／綜合報導

女星小S最近在節目《小姐不熙娣》中揭露演藝圈的亂象，並以暗示的口吻點名藝人李唯楓不僅大頭症，錄影還遲到讓在場的眾多前輩等他一個人。為此，李唯楓在節目中坦承錯誤，同時也當場下跪向眾人道歉：「我錯了，對不起。我是一個垃圾，從今以後如果我再遲到的話，那我就是垃圾中的垃圾。」

▲▼李唯楓錄影遲到惹怒小S。（圖／翻攝自Facebook／李唯楓可樂）

▲李唯楓（圖左）錄影遲到惹怒小S。（圖／翻攝自Facebook／李唯楓可樂）

節目一開場，小S便直言：「現在演藝圈沉淪到什麼程度了，就是有些藝人已經是毫不避諱他的大頭症，完全不尊重前輩。」來賓小鐘更在一旁爆料，透露該名藝人在錄影前梳化時需要8個人幫忙，之前還在節目中大流鼻涕。為此，小S聽完後更補充說道：「他就是因為流了鼻涕之後，氣焰越來越高。」此話一出，引發現場哄堂大笑，也讓大家聯想到，兩人暗指的就是藝人李唯楓。

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▲▼李唯楓錄影遲到惹怒小S。（圖／翻攝自Facebook／李唯楓可樂）

▲李唯楓錄影遲到，當場下跪道歉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

緊接著，透過節目畫面可見到，李唯楓從攝影棚外準備入場時，小S叫他先站在外面不准進來，後來他坦承自己鬧鐘沒有響，所以錄影才會遲到，於是原地下跪向大家道歉，同時更誠摯地表示：「對不起，我是一個垃圾。」主持人派翠克也在一旁加碼爆料，透露李唯楓在錄影前，大素顏的在後台徘徊，甚至沒參加彩排，讓整個場面更加搞笑。對此，小S則調侃道：「怎麼可能鬧鐘會沒有響？你真的是太過分了！」

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關鍵字

小S, 徐熙娣, 小姐不熙娣, 李唯楓, 派翠克, 小鐘

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