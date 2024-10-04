陳妍希獨自現身機場！狗仔問「陳曉不來接嗎」…爆離婚1理由低調

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希繼6月被爆老公陳曉單方面提離婚，9月再傳雙方離婚協議已經進行到最後階段，預計2025年過年正式宣布離婚。她日前被狗仔捕捉到一個人現身機場，媽媽與家人前來迎接，但是陳曉沒有出現。

▲陳妍希、陳曉近日再傳2025過年官宣離婚。（圖／翻攝自微博）

陳妍希穿著T恤與短褲，但是帶著帽子、墨鏡與口罩，把臉蛋遮得幾乎看不見，與其他人沒戴口罩的狀態呈現明顯對比。隨後她與前來接機的家人會合，一起搭乘車子離開。狗仔曬直擊影片時配音：「姐，陳曉不來接妳嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妍希獨自現身機場。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希與接機家人一起搭車離開，狗仔影片配音問：「陳曉不來接妳嗎？」（圖／翻攝自微博）



戲約不斷的陳妍希，繼姐弟戀劇集殺青後，1日轉發陸片《爆款好人》上映消息，配文17字「這個世界需要爆款好人，也需要爆笑一下」，最後加上爆炸、笑臉表情符號，不受網路傳言影響。

陳曉、陳妍希今年被爆婚變後，各自仍持續進組拍戲，他主演的2部古裝劇《大生意人》、《雲襄傳2》被預計2025年播出。陳妍希也有時裝劇《狙擊蝴蝶》要播出。狗仔爆料夫妻倆因為有代言，被品牌方要求不可以公開離婚，但是網友質疑爆料真實性，因為兩人沒有共同代言，因此大多都保持觀望態度。