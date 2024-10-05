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《超人回來了》三胞胎民國身高快破180cm　三人大食量壽司嗑100盤

文／妞新聞

親媽、親爸粉今年大回鍋！韓國代表性親子綜藝節目《超人回來了》中的「元祖家庭之一」宋一國一家，在7月帶著好久不見的「國民三胞胎」大韓、民國、萬歲登上節目，已經升上小學6年級的三人，全員都遺傳到父母的優秀基因，暴風抽高170CM以上，像小大人一般的談吐、表現引起高度迴響，近日宋一國再度在綜藝《我家的熊孩子》上更新小少年們的近況啦！

民國抽高直逼180CM

籃球球星巨人：比我還高

 
 
 
 
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▲《超人回來了》中的宋一國與國民三胞胎。（圖／Youtube／SBS Entertainment，下同）

《超人回來了》三胞胎民國「小六身高快破180」！壽司嗑100盤，大食量宋一國：怕

不可能距離播出才2個多月，又長高了吧？身為三胞胎裡面的最高個子「老二民國」，當時在節目上認證是175CM，宋一國更新最新近況已經再度抽高來到『177CM』，看來上國中前十分有機會飆破180CM大關，他笑稱：「妻子不是矮個子，明明身高有172CM卻已經是全家最矮的了！」

▲「國民三胞胎」大韓、民國、萬歲。（圖／NAVER

連一旁的籃球明星巨人、身高207CM的徐章焄也嚇到表示：「比我小學還高欸」，民國的腳甚至已經超越爸爸的285mm，在徐章焄說：「我國小腳也才270mm大」之後，眾人都驚呆猜測民國將來可能長得更高、直逼210CM！？讓宋一國一臉驚嚇表示拒絕。

吃貨屬性完全沒變

三胞胎「驚人食量」爆財務危機

還記得三胞胎以前在節目中的「療癒吃放」嗎？小山一樣多餃子、排骨、糖醋肉等，食量超驚人，還不許爸爸吃一口，現在小六的三人食量也跟身高一起倍速成長，宋一國爆料：「我們去生魚片壽司店，三胞胎總共吃了100盤！」小SIZE披薩也能一人吃一張。

完全不像國小生的食量，讓全場超吃驚擔憂表示：「食費應該花費很大」，宋一國同感表示：「之前一起去餐廳時，老婆點了韓牛來吃，大韓大讚：『這肉吃起來不一樣耶』」，讓夫妻倆十分緊張，笑說：「迷上韓牛就會出大事了！」（笑死）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, 超人回來了, 大韓, 民國, 萬歲, 宋一國, 國民三胞胎

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