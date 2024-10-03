ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

舒華在《艾嘉食堂》適應不良？　楊祐寧：只有專業人員才跟得上

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》今日舉行記者會，但大廚張艾嘉因颱風缺席，不過日前傳出節目成員之一韓女團(G)I-DLE的舒華被韓方要求刪減節目內容，今天楊祐寧則挺身表示：「當時的蘇梅島真的太熱了，我們有帶她去喝咖啡，而且我們餐廳真的很專業，要專業人員才跟得上。」

▲▼《艾嘉食堂》記者會-柯佳嬿。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯佳嬿笑說以為王大陸只會談戀愛。（圖／記者周宸亘攝）

該實境節目在泰國蘇梅島打造餐廳，日前已在官網放送不少製作花絮。不過日前卻被《鏡周刊》爆出韓女團(G)I-DLE的台籍成員葉舒華，原是第5位班底，至今卻未在片段裡現身，甚至傳出雙方因拍攝內容有歧異，韓方要求刪剪舒華的演出內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《艾嘉食堂》記者會-楊祐寧、柯佳嬿、王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

▲《艾嘉食堂》記者會-楊祐寧（左起）、柯佳嬿、王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

節目製作人B2則表示，宣傳中本來就不會有舒華，因為韓國藝人本就說好沒有在宣傳，現在又忙演唱會，所以舒華不會在宣傳行程中出現。楊祐寧也說：「天氣熱到真的沒客人，也不知道要備什麼料，但沒人還是要開店，就踩著沉重的步伐努力下去，我帶舒華去喝咖啡，但他們來時間太短，只有兩天，我們餐廳太專業了，只有專業人員才能跟得上。」還笑說積極爭取買到舒華演唱會的票。

▲▼《艾嘉食堂》記者會-楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊祐寧廚藝也是很不錯。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧在餐廳說擔任經理，他也爆料：「他們說大陸英文不太好，我就跟他聊成長背景，他說他曾在美國念一年書，就質問他你在美國讀書，英文怎會這麼差，王大陸就說在美國都在打籃球，要傳球時都說ME，ME，ME，BALL，BALL， BALL就好。」引來爆笑聲。

王大陸說自己賣的冬瓜愛玉，都是親手搓出來，但楊祐寧也虧他：「他把我最壞的一面勾引出來，我們目標是米其林必比登，不正統但很好吃，對餐點有要求，但王大陸做雞蛋糕給客人，擠奶油要有漂亮花樣，他竟然噗的一聲把奶油擠壞，他說是法式做法，我說是FUC(K)嗎，他才重做，但我們每天回飯店還有聊天，蠻開心的。」」

楊祐寧也說張艾嘉超用心，「第一天張姊就做一桌菜給我們吃，包水餃也超厲害，餡料，好吃到我們差點要賣水餃。」但因為太麻煩而作罷。

楊祐寧也說，在《艾嘉食堂》是回到最開心的時光，「因為學生時期常在餐廳打工，那是我最開心的時光，讓我回去美好時光裡。我也常常跟大陸講垃圾話，備菜我跟大陸也是要進去，正式開始工作就沒有那麼美好了，會被大陸氣到。」

柯佳嬿現場也說，過去以為王大陸只會談戀愛，「他們都跟我原本想像不太一樣，大陸有很真的性情，因為有時候一起工作，有人會把缺點藏起來，但他很真性情跟做自己，他都不藏的，張姊也好有活力，有時候想說要晚一小時出班，刮痧完她就立刻說，『走吧，我們出發吧』。」

由於藝人們都沒有帶經紀人，柯佳嬿也說，其實到第二、三天就沒在顧造型了，廚藝也有比較精進，平常在家裡比較不會出錯，在家裡坤達都說好吃，我想嘉賓來應該都不會適應，因為我們都已經在狀況內，因為很忙，又要重新把人放進團隊，新來的人應該都很難適應，我們都會順著張姊，後來發現楊祐寧真的很懂炒飯。

對於舒華不適應的問題，製作人Ｂ２則表示，有問過經紀人，說沒有周刊講的那些事，雖然全程都在玩，祐祐還嗆舒華說，他是熱舞社社長，還一起去喝咖啡，他們去喝咖啡時，張姊還一個人在餐廳包水餃，是真的沒有人，因太熱了。」

柯佳嬿也回憶這次好特別，「除了是一群人共同完成外，真的很累，有這機會可以開餐廳，真的很特別，剛開始錄實境很不習慣，打開房門就有超多攝影機，也沒人跟我說要幹嘛，後來才進入狀況。」

王大陸稱自己在外場打雜，還被虧只有跟外國美女打招呼，外文不夠流利，他也笑說：「其實有先練習過，畢竟沒有做過餐廳跟點菜的經驗，有去特別上課學習，我賣冬瓜愛玉，就跟外國人說這是冬瓜LOVE YOU，我努力達到經理的要求，尊重每一位工作夥伴，一開始討論什麼菜那些的，還跟張姊一起喝酒，她有另一個身分，是我好朋友媽媽，畢竟以後還要跟好朋友過日子，張姊說我們早上才回來是去吃飯。」

Ｂ２也提到韓方版權費蠻高額，大概可以在台北買套房，被推估約一千多萬元，他說演員們雖然酬勞高但非常值得。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張艾嘉, Ｂ２, 實境節目, 金馬影后, 王大陸, 楊祐寧, 柯佳嬿

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賴薇如瀏海被一刀剪到眉上3cm！　網看傻「太犧牲」本尊現身回應
  2. 謝京穎憂屏東老家「遭山陀兒狂襲」！　無奈：我什麼都做不了
  3. 夏于喬、楊貴媚釜山追星！同框池昌旭　「邊走紅毯邊入圍」先顧合照
  4. 昔日華視大樂隊詹森雄老師告別式　張小燕胡瓜風雨中送別
  5. 玉兔颱風天解放泳裝「胸前挖大U」！　一轉身火辣曲線全被拍
  6. 顏永烈高雄出外景「緊急下車避難」！　曝颱風天街景：變成漂漂河
  7. 夏和熙雙喜臨門　分享保養哲學推新品
  8. 吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默
  9. E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟 宮主身份提醒信徒磁場不乾淨
  10. 瑀熙公開YTR收入「月賺50萬不是問題」！　本人認證：天花板比直播主高

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366