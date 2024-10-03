舒華在《艾嘉食堂》適應不良？　楊祐寧：只有專業人員才跟得上

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》今日舉行記者會，但大廚張艾嘉因颱風缺席，不過日前傳出節目成員之一韓女團(G)I-DLE的舒華被韓方要求刪減節目內容，今天楊祐寧則挺身表示：「當時的蘇梅島真的太熱了，我們有帶她去喝咖啡，而且我們餐廳真的很專業，要專業人員才跟得上。」

▲柯佳嬿笑說以為王大陸只會談戀愛。（圖／記者周宸亘攝）

該實境節目在泰國蘇梅島打造餐廳，日前已在官網放送不少製作花絮。不過日前卻被《鏡周刊》爆出韓女團(G)I-DLE的台籍成員葉舒華，原是第5位班底，至今卻未在片段裡現身，甚至傳出雙方因拍攝內容有歧異，韓方要求刪剪舒華的演出內容。

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▲《艾嘉食堂》記者會-楊祐寧（左起）、柯佳嬿、王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

節目製作人B2則表示，宣傳中本來就不會有舒華，因為韓國藝人本就說好沒有在宣傳，現在又忙演唱會，所以舒華不會在宣傳行程中出現。楊祐寧也說：「天氣熱到真的沒客人，也不知道要備什麼料，但沒人還是要開店，就踩著沉重的步伐努力下去，我帶舒華去喝咖啡，但他們來時間太短，只有兩天，我們餐廳太專業了，只有專業人員才能跟得上。」還笑說積極爭取買到舒華演唱會的票。

▲楊祐寧廚藝也是很不錯。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧在餐廳說擔任經理，他也爆料：「他們說大陸英文不太好，我就跟他聊成長背景，他說他曾在美國念一年書，就質問他你在美國讀書，英文怎會這麼差，王大陸就說在美國都在打籃球，要傳球時都說ME，ME，ME，BALL，BALL， BALL就好。」引來爆笑聲。

王大陸說自己賣的冬瓜愛玉，都是親手搓出來，但楊祐寧也虧他：「他把我最壞的一面勾引出來，我們目標是米其林必比登，不正統但很好吃，對餐點有要求，但王大陸做雞蛋糕給客人，擠奶油要有漂亮花樣，他竟然噗的一聲把奶油擠壞，他說是法式做法，我說是FUC(K)嗎，他才重做，但我們每天回飯店還有聊天，蠻開心的。」」

楊祐寧也說張艾嘉超用心，「第一天張姊就做一桌菜給我們吃，包水餃也超厲害，餡料，好吃到我們差點要賣水餃。」但因為太麻煩而作罷。

楊祐寧也說，在《艾嘉食堂》是回到最開心的時光，「因為學生時期常在餐廳打工，那是我最開心的時光，讓我回去美好時光裡。我也常常跟大陸講垃圾話，備菜我跟大陸也是要進去，正式開始工作就沒有那麼美好了，會被大陸氣到。」

柯佳嬿現場也說，過去以為王大陸只會談戀愛，「他們都跟我原本想像不太一樣，大陸有很真的性情，因為有時候一起工作，有人會把缺點藏起來，但他很真性情跟做自己，他都不藏的，張姊也好有活力，有時候想說要晚一小時出班，刮痧完她就立刻說，『走吧，我們出發吧』。」

由於藝人們都沒有帶經紀人，柯佳嬿也說，其實到第二、三天就沒在顧造型了，廚藝也有比較精進，平常在家裡比較不會出錯，在家裡坤達都說好吃，我想嘉賓來應該都不會適應，因為我們都已經在狀況內，因為很忙，又要重新把人放進團隊，新來的人應該都很難適應，我們都會順著張姊，後來發現楊祐寧真的很懂炒飯。

對於舒華不適應的問題，製作人Ｂ２則表示，有問過經紀人，說沒有周刊講的那些事，雖然全程都在玩，祐祐還嗆舒華說，他是熱舞社社長，還一起去喝咖啡，他們去喝咖啡時，張姊還一個人在餐廳包水餃，是真的沒有人，因太熱了。」

柯佳嬿也回憶這次好特別，「除了是一群人共同完成外，真的很累，有這機會可以開餐廳，真的很特別，剛開始錄實境很不習慣，打開房門就有超多攝影機，也沒人跟我說要幹嘛，後來才進入狀況。」

王大陸稱自己在外場打雜，還被虧只有跟外國美女打招呼，外文不夠流利，他也笑說：「其實有先練習過，畢竟沒有做過餐廳跟點菜的經驗，有去特別上課學習，我賣冬瓜愛玉，就跟外國人說這是冬瓜LOVE YOU，我努力達到經理的要求，尊重每一位工作夥伴，一開始討論什麼菜那些的，還跟張姊一起喝酒，她有另一個身分，是我好朋友媽媽，畢竟以後還要跟好朋友過日子，張姊說我們早上才回來是去吃飯。」

Ｂ２也提到韓方版權費蠻高額，大概可以在台北買套房，被推估約一千多萬元，他說演員們雖然酬勞高但非常值得。