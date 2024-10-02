釜山影展／金秀賢離婚後「性感深V」首現身　宋仲基升格二寶爸露面

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金秀賢2014年通過試鏡參演好萊塢電影《復仇者聯盟2》打開知名度，她近年來把重心放在韓國，以藝名「秀賢」活躍中，主演的劇集《京城怪物2》剛上線播出，她日前卻自爆離婚，震驚全網。她2日一掃失婚陰霾，現身釜山國際影展，穿著超辣的深V爆乳裝踏上紅毯，驚艷全場。

▲▼秀賢離婚後首現身。（圖／翻攝自Naver直播）



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秀賢2日以電影《非普通家族》主演身份現身釜山國際影展，同行還有人氣演員張東健、金喜愛，她雖不久前剛承認離婚，證實5年婚姻結束，但今現身時絲毫未受影響，大方露出笑容，穿著性感的深V爆乳裝現身，親切與四面八方的影迷打招呼。

▲宋仲基晉升二寶爸，幸福感滿滿露面。（圖／翻攝自Naver直播）



▲李政宰參與盛會。（圖／翻攝自Naver直播）



▲《地獄使者2》演員群現身。（圖／翻攝自Naver直播）



「男神」宋仲基7月宣布妻子凱蒂懷二胎，帶著幸福喜訊，他2日也驚喜來到現場參與盛會，並與演員群一同踏上紅毯。此外，《魷魚遊戲2》即將在年底播出，李政宰穿著帥氣西裝，氣勢十足罕見現身，同場還有《地獄使者2》演員金賢珠、金聖喆、金信祿等人共襄盛舉。

▲▼趙震雄享受著觀眾的尖叫聲入場。（圖／翻攝自Naver直播）



趙震雄也透過電影《亡名之徒》踏上紅毯，他雖是自己上場，但享受著周遭掌聲與呼歡聲，不斷對著場邊觀眾比讚，互動相當有趣，逗得全場哈哈大笑。