記者蔡琛儀／台北報導

節目《大嘻哈時代》出身的饒舌歌手PIZZALI，經過三年的蟄伏，去年加盟高爾宣成立的「龍大謝音樂」旗下，推出首張專輯《赤子》，新歌〈熱血2024〉歌詞到MV把自身身世背景、音樂理念、人生目標全都寫進去，還大方向交往五年的刺青師女友示愛，對感情坦蕩的他更霸氣表示：「等時機成熟就把她娶回家！」

▲▼PIZZALI在新歌中自我介紹，也大方公開女友。（圖／龍大謝音樂提供）

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PIZZALI在24歲時，從選秀節目《大嘻哈時代1》中脫穎而出，並以參賽單曲〈翼WING〉打開知名度，過去三年歷經比賽、沉澱的他卻坦言，曾遇到創作瓶頸低潮期，「看著同期比賽的朋友接連發片，有一段時間陷入迷惘寫不出新歌，還跑回台中老家的餐廳幫忙做菜打工。」沒想到因緣際會遇到高爾宣及芮德，並獲得夫妻倆的賞識，因而加入高爾宣公司，芮德更因此擔任這張專輯的企宣監製。

他心懷感激說到：「感謝爾宣跟芮德一直鼓勵我寫出屬於我自己的故事，也帶我到更大舞台去展現突破，讓我更有信心保持熱血元氣，重新出發！」

▲PIZZALI相當感謝高爾宣和芮德的賞識。（圖／翻攝IG／osn.osn）

MV則以PIZZALI從小到大最熟悉的廚房來取景取材，他還秀了一手爆炒菲力牛排，但在大火快炒下頭髮差點被燒掉，相當驚險。他的爸媽經營餐廳，因此他對餐飲不陌生，大學念餐飲相關科系，還做得一手做菜好，而英文名字「PIZZA」也跟家裡從事餐飲業有關，「因為小時候不太有機會吃外食，所以我過生日時都不買蛋糕改吃PIZZA！而且我高中還用PIZZA做了中、西創意披薩獲得師長認可，還變成我們家餐廳的私房菜！」