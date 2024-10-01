王瀅公開1.3億豪宅「4層樓奢華內部曝」　小S驚歪：妳老公做什麼的？

記者孟育民／台北報導

女星王瀅是「哈林」庾澄慶的外甥女，2010年與南國建設小開楊立傑結婚，婚後育有3女，生活幸福美滿。近日她在節目《小姐不熙娣》公開位在淡水1.3億元豪宅，4層樓奢華內部讓眾人嘖嘖稱奇，連小S都超傻眼説：「這整棟是妳家？妳老公到底做什麼的？」

▲▼王瀅公開1.3億豪宅，小S驚歪。（圖／翻攝自小姐不熙娣）



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王瀅坦言為了孩子總共搬過3次家，在生第二胎時，就決定搬到比較大的房子，於是砸下重金買下4層樓、160坪別墅，「就是讓他們有前院、後院、游泳池！」她在節目中公開家中照片，家中除了可一覽美景，甚至還有50公尺的泳泳池，連起居室都是旁人家的好幾倍大，奢華的程度讓人驚呼連連！

▲王瀅家裡擁有一整個泳游池，連院子都超超美。（圖／翻攝自小姐不熙娣）



王瀅曬出豪宅照片，家中不只有獨立游泳池，還有綠意盎然的前後院，小S忍不住嗆聲：「妳現在是不是很囂張！」還語帶懷疑地問，「為什麼要出來工作？」另外，在被小S問到：「我們的孩子該不會念同一所學校吧？」王瀅則表示：「不是啦，妳的小孩念雙語學校，我的小孩念英國學校。」讓小S瞬間被激怒：「我只能說王瀅妳真的都沒變，沒想到還是這麼討人厭。」兩人互動笑翻眾人！

▲小S忍不住發問。（圖／翻攝自小姐不熙娣）