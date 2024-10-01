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AKB48 Team TP矇眼跳舞　「摸到一部位」嚇到尖叫！

記者蔡琛儀／台北報導

女團AKB48 Team TP為宣傳新歌，推出「矇眼跳舞」特別企劃 ，大家挑戰矇眼睛大跳新歌〈24/7 Shining〉，還沒開始前大家就擔心會出糗，果然正式挑戰時，「恐怖箱」，女孩們擔心彼此相撞，或是摸到不該摸的地方，此起彼落的尖叫聲差點蓋過音樂，相當搞笑。

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP為宣傳新歌使出渾身解數。（圖／好言娛樂提供）

被問到為什麼會有這麼特別的企劃？隊長易沄說：「因為我們人數眾多，跳起來感覺會特別有趣、很有挑戰性！」而聽到「矇眼唱跳」，亞恩內心第一個反應，「當下其實覺得我們一定會很強耶！甚至被團隊詢問時，還大聲的回應『有自信！』」 她們之前常在沒有彩排的狀況下，很有默契的完美走位，因此對彼此很有自信，亞恩笑說：「但很顯然的，我沒考慮到方向感的問題！」

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事先是否有經過彩排？于馨鄭重說：「事實上我們只有一次的機會！所以連戰術討論的時間都沒有！」表示真的是默契大考驗，「戴上眼罩後真的讓我們『驕傲』發現，AKB48 Team TP的舞蹈真的太專業，走位真的好忙好危險。」大呼：「真的不能沒有雙眼張開呀！」姿怡也說自己方向感不太好，矇眼之後超沒安全感，很怕踩到別人或是被撞到，坦承自己有大半時間都是貼著牆壁跳的。

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

而大家事後回看影片，公認伊柔是第一名，走位完全沒出錯，伊柔也曝光秘訣笑說：「我都用摸的辨識方位，倚靠摸01的指甲辨位，找到她就找到自己的位置。」除了曉晴摸到子瑄的肚子引起大尖叫，子瑄也招認跟奕霖有發生小小擦撞，但幸好小小擦身而過，「每個動作都怕打到人，所以都刻意慢半拍，但還是無可避免出了小車禍。」緊接她們將全力為26、27日一連兩天在松山文創園區4號倉庫舉辦的握手會做準備，只要購買〈24/7 Shining〉單曲就有機會免費參加。

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