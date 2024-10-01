獨／安心亞遭渣男友劈腿「騙光積蓄」還家暴　八點檔男星演完被罵

記者黃庠棻／台北報導

犯罪懸疑刑偵劇《孔雀魚》在9月29日開播，男星郭唐佑受邀演出安心亞的前男友，雖然外型又高又帥卻是個大渣男，不只劈腿小三、小四、小五，還狂譙安心亞，甚至騙光對方的錢，兩人在劇中大打出手，讓周遭朋友看了播出後，忍不住截圖跟他說「你好爛喔！」

▲郭唐佑演出安心亞的渣男男友。（圖／孔雀魚劇組提供）

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郭唐佑首次演出超級渣男，還是講話很難聽的那種類型，他坦言「第一次自己拿到劇本時，就覺得很想挑戰看看，跟我的個性差距非常大，也與過去演出的的形象完全不一樣，滿有挑戰性，也演得滿過癮的，畢竟現實生活中，言語暴力跟動手動腳，我是完全無法接受的。

▲郭唐佑演出安心亞的渣男男友。（圖／孔雀魚劇組提供）

不僅如此，郭唐佑這次的角色雖然渣，但外表還是相當帥氣，尤其為了劇情需求，他還貢獻出自己重機的處女秀。第一次騎重機拍戲，還是自己的重機，郭唐佑坦言「沒想過自己的車可以派上用場，自己騎著自己的重機拍戲，感覺蠻特別的，有種熟悉感跟安全感。」

▲郭唐佑騎自己的重機演出。（圖／孔雀魚劇組提供）

而郭唐佑前幾個月因過度勞累，瘦了15公斤，現在努力維持健康，不過生活依舊忙到像在轉陀螺，不只10月份他的「唐居整復」高雄店要開幕，也有戲劇送案及電影投資的計劃，整個9、10月忙到快喘不過氣，幾個月都是快早上才睡，睡4小時就得起床，但他仍樂在其中，認為不管幾歲，持續努力，有適合的戲就要拍，不想錯過任何機會。

▲郭唐佑除了演藝圈工作，整復事業也相當忙碌。（圖／海吉工作室提供）