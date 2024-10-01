吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

記者黃庠棻／台北報導

男星吳慷仁30日下午發文證實，自己已經與大陸經紀公司壹心娛樂簽約，他在社群網站上寫下長文「我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路」，沒想到宣布不到半天，他就在1日凌晨轉發人民日報微博，慶祝大陸國慶。

▲吳慷仁近期與大陸經紀公司簽約。（圖／記者黃克翔攝）

吳慷仁1日凌晨在個人微博轉發了人民日報慶祝大陸國慶日的貼文，他附文「祝福錦繡中華」，還加了一個生日蛋糕的表情符號，座標則顯示他人在上海。

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▲吳慷仁在大陸國慶轉發人民日報貼文。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

而人民日報的貼文則寫著「今天，轉發接力：我愛你中國」，並hashtag「新中國成立75週年」，要求網友接力轉發「把最美好的祝福都給你，我的祖國。惟願山河錦繡，國泰民安」。吳慷仁則是在人民日報發文一個小時後就轉發了該則貼文。

▲吳慷仁在大陸國慶轉發人民日報貼文。（圖／記者林敬旻攝）

對此，吳慷仁轉發大陸國慶的貼文底下，已湧入許多影迷回應，紛紛留言「敢於在關鍵時刻表態就是好樣的」、「連夜秀紅旗，真的要在內地發展了」，但仍有不少網友開酸「繡得模稜兩可，你還是不甘心啊」、「繡得不好，回去重繡」，認為他表態得不夠明顯。

▲吳慷仁奪下第60屆金馬影帝。（圖／記者林敬旻攝）

此前，吳慷仁在2023年奪得第60屆金馬獎影帝，近期被傳出接演陸劇《執迷》，與他演對手戲的女主角是孫儷，先前已被狗仔目擊到劇集已低調開拍。隨後他才在社群平台承認與壹心娛樂簽約的消息。

▲吳慷仁在大陸拍戲被直擊。（圖／翻攝自微博）

此外，吳慷仁還憑藉台劇《有生之年》入圍第59屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，只不過目前人正在大陸拍戲的他，沒有出席該劇於30日舉辦的金鐘入圍聯訪，就連是否現身參與金鐘獎典禮也無人知曉。

▲吳慷仁憑藉《有生之年》入圍金鐘獎。（圖／翻攝自微博）