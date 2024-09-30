ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

記者劉宛欣／綜合報導

南韓籍啦啦隊女神邊荷律現年25歲，在2024年受邀來台加入中信兄弟Passion Sisters，憑藉著自然可愛的性格吸引大批粉絲喜愛與關注，中信兄弟29日在桃園棒球場以8比5擊敗樂天桃猿，奪得下半季冠軍，她今年的賽事應援也告一段落，目前已經暫時回韓，30日她曬出與經紀人的對話，被叮囑少吃蛋塔、奶茶，讓她直呼「乖姊（經紀人）都知道！」

▲邊荷律直播吃蛋塔被經紀人唸了。（圖／翻攝自邊荷律Instagram）

▲邊荷律在台灣深受廣大球迷喜愛。（圖／翻攝自邊荷律Instagram）

邊荷律這兩日陸續曬出賽事現場的照片，開心慶祝中信兄弟拿下下半季冠軍，目前已經先回韓的她，不小心將把iPad落在台灣，苦惱表示「...回台灣前沒有iPad怎麼辦...」，另一方面，她也曬出與經紀人的對話截圖，截圖中可以看到經紀人叮囑她「少吃蛋塔和奶茶，喝水，很多水」，起因是她在直播時吃蛋塔，被抓包的她心虛回覆「....收到！」，並在限時動態寫下「乖姊（經紀人）都知道！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邊荷律直播吃蛋塔被經紀人唸了。（圖／翻攝自邊荷律Instagram）

▲邊荷律直播吃蛋塔被經紀人唸了。（圖／翻攝自邊荷律Instagram）

近來為了在台灣站穩腳步，邊荷律努力學習中文，時常曬出自己練習時的模樣，先前她曾上傳唸粉絲信的影片，甜美奶音融化眾人，配文寫下「回飯店的路上！我現在不用翻譯軟體，也可以認得一點中文字了！」影片中可以看到她看著粉絲的信，一個字、一個字慢慢唸出「喜歡妳的粉絲有很多，我也只是其中一位，希望妳在台灣能夠開心，謝謝」，語畢後問旁人「我講得好嗎」，馬上得到稱讚。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邊荷律

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出
  2. BL新星王碩瀚、張豐豪接任「金馬遞奬大使」　林宴慈練習踩高跟怕跌倒
  3. 邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道
  4. 《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程
  5. 力挺家鄉黎巴嫩！　瑞瑪席丹發文怒斥以色列總理「令人作嘔」
  6. 安心亞新戲破尺度「演清涼傳播妹」　公車遇性騷擾硬起來反擊！
  7. 昆凌曬7歲兒打網球帥照！　POSE超標準…她羨慕喊：我也想要這樣
  8. 李易曬照破婚變謠言！　六月揭夫妻私下互動「帥到又談戀愛了」
  9. 她現身夜店「沒人搭訕」默默在角落　真實身份曝光是情歌天后
  10. 八點檔上山拍戲！黃文星、藍葦華淋雨「泥濘中拉扯」整個人都是土

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366