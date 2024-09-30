邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

記者劉宛欣／綜合報導

南韓籍啦啦隊女神邊荷律現年25歲，在2024年受邀來台加入中信兄弟Passion Sisters，憑藉著自然可愛的性格吸引大批粉絲喜愛與關注，中信兄弟29日在桃園棒球場以8比5擊敗樂天桃猿，奪得下半季冠軍，她今年的賽事應援也告一段落，目前已經暫時回韓，30日她曬出與經紀人的對話，被叮囑少吃蛋塔、奶茶，讓她直呼「乖姊（經紀人）都知道！」

▲邊荷律在台灣深受廣大球迷喜愛。（圖／翻攝自邊荷律Instagram）

邊荷律這兩日陸續曬出賽事現場的照片，開心慶祝中信兄弟拿下下半季冠軍，目前已經先回韓的她，不小心將把iPad落在台灣，苦惱表示「...回台灣前沒有iPad怎麼辦...」，另一方面，她也曬出與經紀人的對話截圖，截圖中可以看到經紀人叮囑她「少吃蛋塔和奶茶，喝水，很多水」，起因是她在直播時吃蛋塔，被抓包的她心虛回覆「....收到！」，並在限時動態寫下「乖姊（經紀人）都知道！」

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▲邊荷律直播吃蛋塔被經紀人唸了。（圖／翻攝自邊荷律Instagram）

近來為了在台灣站穩腳步，邊荷律努力學習中文，時常曬出自己練習時的模樣，先前她曾上傳唸粉絲信的影片，甜美奶音融化眾人，配文寫下「回飯店的路上！我現在不用翻譯軟體，也可以認得一點中文字了！」影片中可以看到她看著粉絲的信，一個字、一個字慢慢唸出「喜歡妳的粉絲有很多，我也只是其中一位，希望妳在台灣能夠開心，謝謝」，語畢後問旁人「我講得好嗎」，馬上得到稱讚。