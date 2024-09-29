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球迷不爽鏡頭沒被看「傳訊情勒」！賴可爆氣：當啦啦隊會通靈？

記者劉宛欣／綜合報導

味全龍29日於大巨蛋打最後一場例行賽，啦啦隊小龍女也全都到場給予應援，怎料成員賴可卻突然發文，透露有同事在中場休息時躲在廁所哭，原因竟是有球迷傳來情緒勒索的訊息，讓她相當不滿，直批「確定是真的粉絲？」

▲賴可、星岑先後發文呼籲不要情緒勒索隊友。（圖／翻攝自賴可、星岑Instagram）

▲賴可、星岑先後發文呼籲不要情緒勒索隊友。（圖／翻攝自賴可、星岑Instagram）

賴可29日在Threads發文指出「中場一回休息室看到同事躲在廁所哭，想說發生什麼事...結果原來是收到粉絲傳一堆訊息情勒，原因是剛才幾局沒看他鏡頭」，她聞言忍不住笑出來，無奈替同事打抱不平罵道「有本事也跟其他天使粉絲一樣多買幾條毛巾，讓啦啦隊在台上想不看見都難」，並指出應援台望過去一堆鏡頭，根本難以分辨「當啦啦隊都會通靈？」

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▲賴可、星岑先後發文呼籲不要情緒勒索隊友。（圖／翻攝自賴可、星岑Instagram）

▲賴可、星岑先後發文呼籲不要情緒勒索隊友。（圖／翻攝自賴可、星岑Instagram）

▲賴可、星岑貼文。（圖／翻攝自賴可Threads、星岑Instagram）

賴可認為身為啦啦隊員，第一優先必須做好的就是專心應援，更表示「台下也不只你一個球迷，何況你位置也不在人家正前方，確定是真的粉絲？」除了賴可以外，星岑也在Instagram發文呼籲「希望球迷們不要情勒我們女孩，我們是啦啦隊，在球場上帶動大家一起應援為球隊加油，不是有義務依定非看誰的鏡頭！況且人這麼多，沒看到是很正常的」。

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