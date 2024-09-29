古巨基宣布退出節目！「急性中耳炎」送醫被告知：聽力剩一半

記者劉宛欣／綜合報導

香港歌手古巨基參加中國大陸節目《我們的歌》，然而節目播出後不久，他就因為突發急性中耳炎，不得不宣布退出節目。29日他在微博上發文，透露，26日晚上洗澡後不久，右耳突然感到劇烈刺痛，聽力變得模糊。由於當時已是深夜，他打算第二天早上再觀察情況，但情況並未改善，隨後火速就醫，經檢查後，醫師發現他的右耳膜和周圍已經嚴重發炎紅腫，診斷為急性中耳炎，是病毒感染所致。

▲古巨基因急性中耳炎退出《我們的歌》。（圖／翻攝自微博）

古巨基表示，當時醫生告知他的右耳聽力下降了一半，除了需要用藥治療外，還必須充分休息。但由於接下來需要趕赴上海準備綵排和錄影，古巨基與太太仍堅持按照計劃出發。他在文中透露：「按照以往的習慣，我戴著雙耳耳機彩排了約一小時，但回到飯店後，右耳的疼痛感加劇，伴隨耳鳴，聽力情況變得更糟，甚至出現暈眩，太太看到後非常擔心。」

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▲古巨基發文。（圖／翻攝自古巨基微博）

最終，為了不影響健康和節目進行，古巨基決定向《我們的歌》劇組提出退出請求，避免因健康狀況影響表演和節目。他也向電視台及製作單位致歉，感謝大家的理解，並對無法繼續參與節目表示遺憾。他最後向支持他的歌迷致歉，並表示：「期待自己能盡快康復，再次為大家帶來我的音樂和舞台。」