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孫安佐真的要去烏克蘭了！認了已申請資料　募款70萬進度曝光

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐上月擔任真人秀《拳願之星》飛行導師，更將在10月12日打拳擊賽，今（29日）破天荒舉辦記者會和媒體交流，而談到先前放話要去烏克蘭打仗的計劃，他則透露目前已經交資料出去，「我們現在還在等它的回覆有收到才開啟下一步，就是在一個網站上申請，可能還要一兩個才知道會不會過！」

▲▼孫安佐-拳進記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫安佐舉辦記者會，分享近期的計劃。（圖／記者周宸亘攝）

孫安佐先前公開自己的計劃，表示要募款到70萬就要飛去烏克蘭打仗，「我會開一個網站，到時候大家都可以匯錢，我要先跟我經紀人討論。我到烏克蘭會先跟我那邊台灣朋友集合，我朋友在那邊待命，過去那邊重點要平息戰爭。」而他今天也證實並非說大話，目前已提交資料，而被問到募資了嗎？他則說：「收到邀請函，確定的時候我才會開始募資，不然別人會說我詐騙了」。

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談到最近研發的東西，他再次預告，「之前有說會開發表全身的防彈衣，我們近期就會發表出來，今年會先生出設計圖給大家看。」

▲▼孫安佐-拳進記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫安佐預告將研發出新武器。（圖／記者周宸亘攝）

孫安佐人生首次開記者會，身邊重要朋友都到場支持，獨缺狄鶯、孫鵬，他則解釋說父母都在日本度假，「他們剛好在忙，這是我的記者會，不是我媽的記者會。」孫安佐宣告未來會有一個全新的他，「我會學習說話的藝術，有時候我講話會太容易讓人誤解、嚇到，現在也變得更成熟穩重。」提到還有時間談戀愛嗎？他笑說：「現在累到回家只想睡覺，我大部分時間都只想休息，現在這個時間不適合談戀愛，比較適合在自己的工作上。」

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孫安佐, 拳願之星, 拳擊, 狄鶯, 孫鵬, 烏克蘭

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