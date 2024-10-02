小孟老師／10月2日星座運勢　魔羯座財運起飛！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：適應跨國合作
感情：取得重要機會
財運：實現財富增長
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：雙子
工作：自我主見提高
感情：找到心中真愛
財運：支付家庭開銷
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：金牛
工作：樂觀心態工作
感情：相處輕鬆愉快
財運：掌握財務目標
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：處女
【土象星座】
工作：建立生產優勢
感情：遇見心儀對象
財運：把握大勢發展
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：事業有效溝通
感情：甜蜜語言傳達
財運：骨董品賺大錢
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：開始經營業務
感情：心中感覺湧動
財運：擬定展店計劃
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：水瓶
【水象星座】
工作：發展國際業務
感情：共同追求夢想
財運：研究基金投資
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：拓展新的市場
感情：奢侈享樂愛情
財運：分散投資有利
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：產品按時完成
感情：一切平順安穩
財運：適應經濟變化
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：牡羊
【火象星座】
工作：獲得良好方案
感情：照顧親友家人
財運：揮別過往舊運
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：細心謹慎務實
感情：對方積極邀約
財運：戰勝內心障礙
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：事業突破難關
感情：無怨無悔付出
財運：追蹤財務狀況
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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