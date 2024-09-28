韓星來台竟出意外！　「整根手指腫脹」急叫救護車送醫

記者蔡琛儀／台北報導

INFINITE李成種今（28日）在台北國際會議中心舉辦見面會，睽違一年再度來台，李成種透露特地把台北放在最後一站，因為這邊的熱情讓他超想念。但也因為對自己體力太有自信，來台第一天連跑了幾個通告，沒想到戴著戒指的手指竟整根腫脹，戒指拔不下來，因此他緊急叫了救護車到醫院，才順利將戒指剪斷，笑說自己可能是第一個搭救護車的韓星。

▲李成種今天在台北舉辦見面會。（圖／ON INN ASIA提供）

他今在台上又是拿乳液擦腿，又拿出鏡子整理儀容，見面會上他使出渾身解術，挑戰了少女時代、Apink、KARA等二代女團的舞蹈，自己也唱了INFINITE的歌曲，甚至還要現場粉絲一起合唱。

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今年三月，李成種向經紀公司SPK娛樂提出解除專屬合約及支付拖欠薪資的訴訟，目前官司仍在進行中，當他看到台下粉絲舉著「官司要贏」的牌子時，忍不住吐露：「本來最後才要說的，但這場官司我一定會贏，不會放棄！」讓台下粉絲紛紛大聲歡呼。

▲李成種請到「TEEN TOP」Niel擔任嘉賓。（圖／ON INN ASIA提供）

互動做好做滿的李成種，還請來「TEEN TOP」Niel當驚喜嘉賓，兩人在台上玩了遊戲逗樂粉絲，Niel也唱了自己的歌曲〈壞女人〉；李成種在安可時從後場現身，不忘與這次相當照顧他的媒體記者們互動，他最後多次用中文大呼感動，也向這段時間給予他幫助的人道謝、約定要再見面之外，不忘再次強調：「官司我會贏的！」結束兩場台北見面會後，李成種預計週日離台，班機不公開。