樂天隊長筠熹歡喜慶生 　成為籃籃師妹發行單曲

記者葉文正／台北報導

樂天啦啦隊隊長筠熹2012年以日本女團「天氣女孩」出道，在團體期間發行過多首數位單曲與專輯，2020開始加入樂天桃園啦啦隊，也發行過樂天的數位單曲，曾在學校的歌唱比賽拿過第一名的筠熹說「我喜歡唱歌，這些年我一直都在團體中唱歌，我很想要有一首專屬於自己的歌。」

▲筠熹發行數位單曲。（圖／筠熹/時代創藝）

於是她決定在9月27日送給自己一個生日禮物，推出數位單曲《西瓜甜不甜》。「西瓜甜不甜」其實是一個雙關語，不僅在問「西瓜」這個水果甜不甜，也在問大家覺得筠熹這個人甜不甜，雙重含義讓這首歌充滿香甜氣息。



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▲筠熹發行數位單曲。（圖／筠熹/時代創藝）

樂天啦啦隊隊長筠熹今年不僅簽給了時代創藝成為浩角翔起、徐凱希、籃籃、巫苡萱的師妹，還將在9月27日的生日當天發表個人香氛品牌成立，同時她也決定送給自己一個數位單曲《西瓜甜不甜》當作生日禮物，這首歌靈感來自於大家拍照時常說的「西瓜甜不甜」，通常會用這句話來引導大家微笑拍照，加上筠熹的外號剛好就是熹瓜，於是《西瓜甜不甜》單曲就此誕生。

▲筠熹(中)當年是天氣女孩。（圖／筠熹/時代創藝）

筠熹為了讓歌曲與自己更有連結，跟製作人葉廷宇討論很久，不只希望歌詞讓人有筠熹專屬應援感，也希望在歌曲上能與大家有共鳴，於是藏了一段遊戲音樂在裡面，讓整首歌曲驚喜滿滿、誠意滿滿。

樂天啦啦隊隊長筠熹發行數位單曲《西瓜甜不甜》，重拾歌唱麥克風的筠熹說「我超緊張的！」很久沒有一個人在錄音室內唱歌，錄音期間錄音師一直換麥克風，筠熹來來回回唱了不知道多少次，錄音師甚至出動了錄音室的鎮店之寶，製作人才跟筠熹說「你唱得很好，所以聲音應該可以被收的更好。」

筠熹說聽完這句話感覺就像是製作人對他喊話「西瓜甜不甜」，內心也更加踏實的覺得這首單曲勢在必行，就是要大聲對所有人唱出《西瓜甜不甜》。

筠熹日前主持直播平台(浪live)的盛典，筠熹說「典禮一點都不馬虎，還全程直播，比照三金規格，有種解鎖人生里程碑的感覺」，主持典禮不只要時刻注意自己的儀態，還要一直確認時間跟流程，是一種從來沒有過的主持體驗，生日願望希望大家都身體健康、收入越來越穩定，筠熹笑說「雖然很無聊，但是對這兩樣希望是越來越有感。」