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曾入圍金鐘獎　女星還幫李千娜填過詞...轉當歌手背景曝光

記者蔡琛儀／台北報導

在劇場界耕耘多年的演員吳靜依，今年首度以歌手身分發行首張創作EP《冥冥 The Unseen》，她表示，過去一直以演員身分在不同角色之間穿梭，這次則是用歌聲訴說自己的故事。

▲▼吳靜依推出首張創作EP《冥冥 The Unseen》。（圖／僻室 House Peace提供）

▲吳靜依推出首張創作EP《冥冥 The Unseen》。（圖／僻室 House Peace提供）

吳靜依現為劇場團體「僻室 House Peace」的成員，近年來累積了無數的表演作品，並曾登上國家戲劇院、台北表演藝術中心、台中歌劇院等多座指標性舞台。她在2018年陸續出演影視作品，並以公視學生劇展《樂園 Somewhere Out Threre》榮獲第55屆金鐘獎最佳新人提名。她不僅曾獲得原創流行音樂大獎河洛語組貳獎，去年更為李千娜專輯《關‧與妳》主打歌〈千金〉填詞，也因為這首歌的製作經驗，開啟與許多專業音樂人的合作，進而催生出個人 EP。

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首張個人EP《冥冥 The Unseen》收錄了吳靜依這幾年的人生觀察，無論是一場惡夢、一朵烏雲，抑或是一場疾病在身上留下的傷疤，都在新銳製作人楊世暄細膩操刀下，呈現出富有畫面感與戲劇性的聲音敘事。吳靜依提到，長年投入劇場大小製作中，演過數十個角色，始終少有時間回頭關注自身，直到幾年前身體出現微妙變化，才意識到應該把握生命中每個短暫且深刻的瞬間。

▲▼吳靜依推出首張創作EP《冥冥 The Unseen》。（圖／僻室 House Peace提供）

▲吳靜依曾入圍過金鐘獎。（圖／僻室 House Peace提供）

在詞曲創作過程中，吳靜依將演員的技藝注入其中，歌曲〈水泱〉特別挑戰歌仔戲唱腔，以及揚琴與吉他跨時空對話，汲傳統戲曲《白蛇傳》名段〈水淹金山寺〉之水，療癒古今負傷的靈魂。她更預告，10月18日和19日於女巫店舉行EP首發專場，將有意想不到的嘉賓蒞臨，「能以歌手身分在女巫店演出，對我來說別具意義，因此找來兩位好朋友擔任嘉賓，他們都是我非常喜歡的歌手及創作者。而參與現場演奏的兩位樂手，也都是大學時期就認識的音樂好友，非常期待能夠在劇場以外的表演場域合作，與現場觀眾碰撞出全新火花！」

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