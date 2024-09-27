江宏傑首戰大銀幕「演桌球教練」　左手對決乒乓⋯竟然輸給施名帥

記者蕭采薇／台北報導

電影《乒乓男孩》描述兩位桌球小選手胡冠宇（彭裕愷飾演）、黃軒（李星緯飾演）立志成為奧運國手的熱血故事，而教練絕對是至關重要的角色。片中由江宏傑、施名帥分別飾演風格不同的桌球教練，兩人在拍戲空檔也會互相「切磋」球技，施名帥更是在一次比賽中打贏桌球好手江宏傑，讓全場感到不可思議。

▲《乒乓男孩》是江宏傑第一部大銀幕作品。（圖／華納提供）



《乒乓男孩》也是桌球好手江宏傑的第一部大銀幕作品，他表示：「電影主題跟我自身經歷非常有關係，這讓我感到很幸運，也比較好上手。雖然我本人在現實生活中並不是嚴厲的教練，但我盡量去揣摩嚴厲教練會有的樣子，比如雙手抱胸，比較面無表情，眼神銳利等等，這個角色讓我感到蠻興奮、蠻有趣的。」



江宏傑飾演教練，原本帶的是興揚國小桌球隊，但後來帶著資優選手，轉任資源豐沛的市區學校崇安國小擔任桌球隊教練。興揚國小桌球隊失去教練後瀕臨解散，學校在因緣際會之下請到葉教練（施名飾演）來帶領桌球隊。他原本就是桌球教練，但在遭遇一些事故後被辭退，之後就放棄了桌球事業，直到女兒葉怡君的球技驚艷學校後，才被聘請到興揚國小擔任新的桌球教練。

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▲《乒乓男孩》（左起）施名帥、江宏傑。（圖／華納提供）

施名帥也特地接受1個月的桌球密集訓練，從認識桌球、拿球拍開始，再到練習正反拍、推球、拉球等。施名帥笑著說：「我雖然是教練，但事實上桌球隊的所有人都比我強，他們用左手都能打贏我，他們速度實在太快，又很多旋轉球，我只能等他們失誤的時候才有機會得分。」



不同於歐陽教練、葉教練戲裡的爭鋒相對，江宏傑、施名帥兩人在拍戲空檔不時一起練習桌球，施名帥更在一次比賽中打贏了江宏傑。那場比賽江宏傑先讓8分，讓施名帥以8分、自己0分開始，並由江宏傑使用非貫用的左手與施名帥對打。

▲施名帥對決桌球竟贏了江宏傑。（圖／華納提供）

但最後江宏傑不幸發球失誤，由施名帥取得勝利，讓施名帥忍不住大叫：「我打贏了江宏傑⋯的左手！」，江宏傑則笑說：「其實讓不是運動員的人開心一下，我也是挺開心的。《乒乓男孩》10月25日全台上映。