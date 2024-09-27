威廉亂丟襪子「妻一招反制」！卓君澤：以為家這麼乾淨是有小精靈嗎

記者潘慧中／綜合報導

前體育主播卓君澤2022年與威廉（廖亦崟）結婚，育有一個兒子，不時會分享家庭生活。她近日便在社群網站透露，在家常看到老公亂丟東西的景象，一開始都會直接提醒，直到有點不耐煩時，她決定換個方式反制！

▲卓君澤PO出威廉亂丟的襪子。（圖／翻攝自Threads／lindsey_chocho）



卓君澤最近在Threads上傳一張威廉亂丟襪子的照片，她坦言之前每當看到這個現象都會出聲提醒，還曾因此吶喊：「你以為家裡這麼乾淨是有家庭小精靈嗎？」

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▲卓君澤決定換個方式反制威廉。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）



但為了減少內耗情緒的次數，卓君澤後來改用甜滋滋的語氣說「您的家庭小精靈已上線」，威廉一聽大吃一驚，她就會接著說「目前是按次計費，收一次3000，不二價，如果超出服務時間，它就會出現在垃圾桶，以上公告」，老公聽完都會機警地馬上收拾。

然而，威廉似乎沒有馬上改掉亂丟的習慣，卓君澤不久後就陸續拍下被隨意放置的包包、球鞋照，「我又看到生意上門」，到了隔天「早上又一筆進帳」，讓粉絲笑說小精靈月收入看來會很可觀。

▲▼威廉不久後又開始亂丟東西。（圖／翻攝自Threads／lindsey_chocho）



卓君澤Threads全文：

每每看到這種亂丟的現象就會出聲提醒，提醒到不太煩曾吶喊著：「你以為家裡這麼乾淨是有家庭小精靈嗎？」

為了避免內耗，我決定轉個方式，用甜滋滋的口吻說：「您的家庭小精靈已上線。」

室友：（驚）

小精靈：「目前是按次計費，收一次3000，不二價，如果超出服務時間，它就會出現在垃圾桶，以上公告。」

室友：先不用，謝謝