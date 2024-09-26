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小嫻回歸學生認挫折「最怕3件事」！　罕吐重返校園心聲：過程痛苦

記者王靖淳／綜合報導

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，平時除了會在社群記錄私下日常之外，同時也不吝嗇與粉絲分享學生生活。最近她就發文透露，工作26年於今年九月再回學校讀書的感想，同時也坦言，整個九月都在跟不舒適的挫折感共存，並對於三件事感到擔憂，「我是真的怕，也不喜歡這樣。」

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲小嫻會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

小嫻形容自己的學習過程就像是在執行一項工作，將所有的課程、作業和表演視為一份工作來對待。她坦言，自己非常害怕「遲到」、「缺課」以及「沒交作業」，並表示這樣的情況讓她感到不安。雖然成為一個「好學生」與否不影響她的人生，也無關乎好壞，不過小嫻強調，她在意的是自己的「完成度」，這是她獨自需要完成的拼圖，只有她自己了解。

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▲▼小嫻。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲小嫻分享回歸學生身分的心情。（圖／翻攝自Threads／hsien_0309）

小嫻坦承，學習的過程是痛苦的，特別是因為對某些事不熟悉或不擅長時，這種挫折感讓她感到不舒服。然而，在整個九月，她一直努力與這種不適的感覺共存。儘管如此，小嫻表示她依然非常享受大學生活，依舊懷抱開心的心情去上課。她鼓勵自己，也鼓勵大家：「就是不會才要來學！」即使感受到學習的痛苦與挫折，她仍喜歡這個過程，並將它視為成長的一部分

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