《魔法阿媽2》沒麥人杰！　王小棣千字文「26年前早知不可能再合作」

記者張筱涵／綜合報導

《魔法阿媽2》募資期間，因麥人杰出面表示自己沒參與且「連問都沒問過我」，再加上網友的爆料，鬧得沸沸揚揚。對於麥人杰妻子指控剽竊剝奪劇本，導演王小棣今（26日）寫下長文回應：「26年前我們雙方都已經知道不可能再合作了不是嗎？」

▲《魔法阿媽》在1998年上映，是經典更是許多人的童年記憶。（圖／稻田電影提供）



王小棣今天寫下長文，開頭就坦承沒想過事情會發展成這樣，直到讀到一篇文章寫著「麥人杰當初要一個人完成，有一種開創紀錄的聖手的壯烈」，這才明白文中的「壯烈」，就是他們之間最大的誤區，當年不足夠的動畫常識和分工概念，幾句簡單的提問都沒有問：「我自己是工作上不喜歡『上級』指導的人，因此…我的『我懂你』的支持，當時浪漫熱血，今天看起來多麼膚淺，這麼多年過去，今天竟至於我們剽竊剝奪小麥。」

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對於麥人杰的妻子，王小棣坦承並不認識，也沒有想看對方所書寫的文章或做出回應：「並不認識的麥太太，讓我想起好幾位溫柔堅強支持著她們藝術家先生的女性的身影…所以麥太太只能是我閉上眼睛誠意祝福的人，不是我再去爭辯跟可能傷害的對象.我當年沒有能做心懷壯志的小麥真正需要的夥伴，懂得問他問題，懂得質疑他…這是無可挽回了。」

▲2021年曾推出《魔法阿媽》4K修復版。（圖／稻田電影提供）



現在的王小棣則想提問，為什麼麥人杰會在被問到《魔法阿媽2》時會說「問都沒問過我」，因為這件事情雙方應該早就知道了：「26年前我們雙方都已經知道不可能再合作了不是嗎？當初電影得獎、上映…片頭字幕導演就不是麥人杰，那時候小麥是心裡清楚原因，還是還沒找到『沒學歷』的說法呢？」

最後，王小棣稱讚麥人杰的才華讓《魔法阿媽》有許多幽默和神采，處處都有神來之筆：「而他當年年輕，或許無法顧及我們的水深火熱，我呢是學劇場的、尊重紀律、回應紀律，是團隊工作的基本守則，是對其他團體成員的尊重，這種『沒有尊重』導致的『難以尊重』早就成了一道鴻溝。」

▲麥人杰（左）和王小棣曾合作《魔法阿媽》。（圖／台北電影節提供、記者李毓康攝）



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【王小棣臉書全文】

「立志之人知日

自省之人知月」

我最近日思夜想這整件事情怎麼會發展成這樣…

前幾天讀到Josephine Hsu的一篇文章寫麥人杰當初要一個人完成，有一種開創紀錄的聖手的壯烈

我真覺得太對了！這樣的重點竟然在這次意外的衝擊中被忽略了

沒錯啊！Josephine Hsu 提的「壯烈」就是我們雙方最大的誤區

當初如果我和黎明有更多的動畫常識，知道都有哪些分門別類的工作要完成，我們應該會問他「你ㄧ個人怎麼做？」「時間怎麼分配？」「交稿順序要怎麼安排？」

呵呵！這麼簡單的幾個問題沒能及時問那個志在凌雲心氣高昂的年輕藝術家！還拒絕了其他動畫朋友的質疑..

回想當年朋友介紹小麥，他是帥氣勁裝登門，見面之前我們看了他的一些漫畫，再聽他談宏廣談漫畫…真是歡喜找到了才氣縱橫的夥伴！

我自己是工作上不喜歡「上級」指導的人

因此…我的「我懂你」的支持，當時浪漫熱血，今天看起來多麼膚淺

這麼多年過去，今天竟至於我們剽竊剝奪小麥

我可能在微風廣場見過麥太太ㄧ次，但並不認識.

其實不管認識不認識，我沒有想看她的po文也沒有想回應

並不認識的麥太太，讓我想起好幾位溫柔堅強支持著她們藝術家先生的女性的身影….所以麥太太只能是我閉上眼睛誠意祝福的人，不是我再去爭辯跟可能傷害的對象.

我當年沒有能做心懷壯志的小麥真正需要的夥伴，懂得問他問題，懂得質疑他….這是無可挽回了

但是，現在，我看到網路效應，就想提出我對小麥工作以外的疑問了.

為什麼小麥在別人問起他有沒有參與魔法阿媽2的時候會說「問都沒問過我」

魔法阿媽第二集不會有小麥，小麥跟我一樣早就知道了吧！

26年前我們雙方都已經知道不可能再合作了不是嗎？

當初電影得獎、上映…片頭字幕導演就不是麥人杰，那時候小麥是心裡清楚原因，還是還沒找到「沒學歷」的說法呢？

小麥的才華真的讓魔法阿媽有好多幽默和神彩，可以說處處都有他的神來之筆，這些毫無疑問，而他當年年輕，或許無法顧及我們的水深火熱，我呢是學劇場的、尊重紀律、回應紀律，是團隊工作的基本守則，是對其他團體成員的尊重

這種「沒有尊重」導致的「難以尊重」早就成了一道鴻溝

但是！有鴻溝有什麼問題呢？

已經錯失了美好正向的合作良機，真正應該發生在鴻溝兩邊的不就是各自在安靜專注的工作嗎？

想一想對那些每天「等子彈飛一會兒」的觀眾來說，真的比較有意義的是應該期待小麥的下一部好作品吧！