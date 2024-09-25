《魔法阿媽》爭議懶人包／導演鬧雙胞！　麥人杰妻發文怒斥：不只把你阿媽賣掉

記者蕭采薇／台北報導

台灣動畫片《魔法阿媽》在1998年上映，不僅成為經典更是許多人的童年記憶。時隔26年，《魔法阿媽2》正在募資中，卻爆出主創間的案外案。當年電影標榜王小棣與編劇黃黎明共同打造，漫畫家麥人杰負責劇中造型設計與分鏡，卻被爆出其實真正的導演是麥人杰。雙方各說各話，也讓事件陷入羅生門。

▲《魔法阿媽》是台灣經典動畫電影。（圖／稻田電影提供）

事件起因是《魔法阿媽2》開放募資後，麥人杰發文表示，因為受到不少朋友詢問，於是公開表明自己與續集無關。僅管麥人杰並未多說，但影迷間開始流傳當年的「內幕」。有網友在Threads發文表示，麥人杰其實才是導演和塑造出包括「阿媽道士」等世界觀的人，卻被以「學歷不足」拔去了導演職務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《魔法阿媽》多年來，皆表示靈感來自於編劇黃黎明的母親和侄子，也就是藝人黃仲崑的母親鄭彩霞，以及如今也是演員的兒子黃遠。而針對麥人杰，《魔法阿媽》團隊在公開貼文表示，之所以沒有邀請他加入續集的製作，是因為「不希望重演當年因為工作紀律問題而衍生的困境」。

文中表示，麥人杰堅持希望獨立作業，並要求王小棣給予信任，但之後陸續出現無法如約交稿的情況，團隊到後期甚至幾乎完全聯繫不上他，導致製作陷入停滯。也因為無法準時交稿，團隊將需支付代工動畫的韓國公司鉅額違約金，在時間、資金的多重壓力之下，才另外找其他動畫界的團隊，完成不可能的任務。

▲台灣知名漫畫家麥人杰。（圖／資料照／台北電影節提供）

不過面對這樣的指控，麥人杰的妻子則在臉書發文駁斥：「一整個怒！要講來講啦！如果有人恨魔法阿媽，那我應該是第一人。」透露原本的《魔法阿媽》劇本和大家後來看到的版本完全不一樣，「道士阿媽，中元節、貓狗、鬼魂都是麥叔叔（麥人杰）改編的，根本就是另一個故事。」

她也回應團隊對於麥人杰堅持希望獨立作業，以及後期聯絡不上的指控，表示因為當年時間緊急，麥人杰被對方不斷拜託後接下任務，但當時就開出希望按照自己步調走的條件，「因為時間不夠，他要用特殊的方法，才有可能在短時間完成。」

▲麥人杰妻子表示，《魔法阿媽》當中的「道士阿媽、中元節」等元素，是出自麥人杰的想法。（圖／劇照／稻田電影提供）

麥人杰的妻子進一步表示，後續製作方未遵守承諾，自行發包，但「拿回來的稿都不能用」，麥人杰只好重畫，才導致拖垮進度，「浪費掉一堆時間。現在知道為何delay了吧？他完全沒時間睡覺，吃飯吃兩口就握著湯匙睡著了。」

而她也駁斥失聯的說法，並表示：「什麼失聯？麥叔叔常在師大夜市那幾家吃，就ㄧ開始碰面那地方啊，怎麼在你們口中就失聯？很多人都知道他在那邊出沒，那期間也沒搬家，有時還有粉絲在他信箱放東西，怎麼就你們不知道？」也直指當年承諾掛雙導演，到頭來也沒兌現，「魔法阿媽不只把阿媽賣掉，還把麥叔叔賣掉！」

▲《魔法阿媽》4K修復版重映時，王小棣（中）與黃仲崑（左一）和原型鄭彩霞（左二）合體。（圖／資料照／稻田電影提供）

不過針對頭銜，《魔法阿媽》團隊則表示，電影導演由接手完成作品的王小棣接任，「關於麥先生曾聲稱因學歷關係導致無法掛名導演一事，絕非事實。」並且麥人杰在《魔法阿媽》工作人員名單中所呈現的職銜為「動畫導演」，而非社群上所誤傳的僅僅列名「人物設計」。

​

此外《魔法阿媽》團隊也表示，過去26年來一直沒有公開揭露這段往事，是出於對過去合作的尊重，「在後來的訪談中，王老師也多次表達對麥先生才華的肯定，並感謝其當初的貢獻，從未想過佔麥先生一絲便宜。」因此針對近期社群上一些誤解的傳言，製作團隊深感遺憾以及無奈。