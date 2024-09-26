胡婉玲離開27年老東家首發聲！　驚爆內幕「不是我的選擇」：樂觀面對

記者孟育民／台北報導

資深媒體人胡婉玲日前證實辭去民視新聞傳播群副總經理的職務，離開27年的老東家，震驚業界！她今（26日）首度發文吐露心情，「離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！」不過一席話也耐人尋味，引發熱議。

▲胡婉玲辭去民視副總。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）

胡婉玲在業界不僅資歷豐厚，政商人脈更是紮實，同時更罕見具有「採編播」多重專業能力，因此業界資歷可以匹敵的幾乎掐指可數，素有「拚命三娘」之稱，30多年來更為電視台立下無數戰功，採訪經驗包括8度獨家前往北韓採訪、7度專訪達賴喇嘛等。

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胡婉玲突如其來離職的消息震驚外界，她在社群寫下心情：「只剩兩天，就要告別老東家！離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！這兩天，都在進行收尾工作！假日氣象主播培訓有初步成果，新來的毓珺、容萱，表現極具潛力，連同先前的秀宜，都獲得嘉愷主播的親身指導，接近可登台的水準！新近加入民視團隊的佳芸，國台語俱佳，氣質大方，已經過三個月的密集訓練，確定可挑大樑！台灣演義，我已儲備製播完成26集，可供半年播出無虞！台灣台的（台灣心、在地情）版權尚有一年餘，可至2025年底！祝福好友們，一切順心！」