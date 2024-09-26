醫生告知「你驗出癌細胞」　張根碩拍《激讚網紅》瞞罹癌：我會死嗎

記者吳睿慈／綜合報導

韓流男神張根碩2009年出演《原來是美男》的男主角「黃泰慶」爆紅，他在亞洲擁有高知名度，日前卻無預警宣布罹患甲狀腺癌，所幸現已康復。聊起治療過程，他忍不住哭了，透露是在2023年10月被醫生告知身體出現異狀，在拍攝《激讚網紅》時已經罹癌，但他沒對外透露病情，默默承受著不適，令人不捨。

▲張根碩以自身經驗分享抗癌治療心情。（圖／翻攝自張根碩YouTube）



張根碩8月罹患甲狀腺癌，所幸5月動完手術後，現無異狀。他以自身經驗分享給病友，25日上傳一則影片交待治療過程，2023年10月做例行健康檢查時，醫生突然發現不對勁，進一步要求他驗血、做組織檢查，最終被告知「你身體裡驗出了癌細胞」，他的第一反應是：「蛤？我會死嗎？」光是「癌症」這個單字，帶給他的恐懼感就已經極高。

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▲▼張根碩罹癌當下只有告知家人，獨自承受病情，回想當時心情忍不住哭了。（圖／翻攝自張根碩YouTube）



手術日期排在2024年5月，張根碩的病情只有自己與家人知道，就連1月在拍攝《激讚網紅》時已經罹癌，但他照常上工，並未耽誤到工作行程。只是獨自承受生病不安心情的他，還是忍不住在鏡頭前掉下眼淚，就在他住院前2天，去了熟識哥哥BAJOWOO店面的開業式，人偶上穿著有象徵意義的病服「我會死嗎，為何我要死，我永遠不會死」。

▲張根碩現已康復，盼望未來只有好事。（圖／翻攝自張根碩YouTube）



張根碩沒有跟該位哥哥BAJOWOO告知病情，「我沒有跟他說我生病了，雖然他現在應該知道了，但真的多虧了哥哥獲得勇氣與力量。」罕見在鏡頭前哭了。5月動完手術後，張根碩健康地宣佈康復，對外分享抗癌心得，也透露出院後第一件事就是旅遊，他也懂得更細心傾聽自己身體發出的警訊，並希望未來都是透過好事與粉絲見面。