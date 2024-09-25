篠崎泫認「最近在斷捨離」！　嘆：冷淡期還會很久

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫日前透露自己準備在年底前後搬家，最近正忙著整理衣物及包包，今（25）日她也在IG分享進行「斷捨離」的心情與日常，坦言自己已經失去拍攝美照的熱情，甚至考慮將相機與鏡頭賣掉，「最近都在斷捨離的路上，我已經喪失拍美照的熱情已久，估計這冷淡期也還會很久很久。」

▲篠崎泫會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫提到，除了工作所需的照片之外，近期發布的照片幾乎全是舊照。她坦言，這段「冷淡期」可能還會持續很長一段時間，讓她感到猶豫是否要徹底放棄攝影。然而，篠崎泫的一位朋友擔心她會後悔，建議她不要急著賣掉相機，因為「也許哪天會重拾熱情？」她也認為，若真的將所有設備賣掉，自己懶散的個性可能會一蹶不振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲篠崎泫透露最近都在斷捨離。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



因此，篠崎泫選擇了另一種方式，決定先將相機「長期借住」在朋友家，暫時不處理掉。 她透露，目前共有五台相機「出走中」，而她在家中拍攝的照片則是朋友幫忙測試相機時所拍。最後，篠崎泫在文末幽默地向粉絲拋出問題：「你們期待我斷捨離什麼呢？」表示她有許多物品正在尋找新主人，並期望找到有緣人接手。

▲篠崎泫最近在準備搬家。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

事實上，篠崎泫昨（24）日才在IG限動中提到，自己準備在年底前後搬家，最近正忙著整理衣物及包包的斷捨離，坦言即使淘汰許多物品，包包櫃仍然滿到放不下，同時也進一步透露，她會持續進行斷捨離的動作，累積到一定量後，再進行拍賣或捐贈。