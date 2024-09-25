那那大師二度開唱嘉賓公布了！　是「千禧年實力派天后」

記者蔡琛儀／台北報導

那那大師即將於10月12日在Zepp New Taipei開唱，除了定調以千禧年金曲作為主軸，近日也公布演唱會請到江美琪合體同台，攜手帶來意想不到的對唱歌曲，那那大師表示：「『小美』江美琪是在我開啟節目生涯前期就曾經訪問過的歌手，當初我們一拍即合，甚至還讓她在鏡頭前難得解放自我演出爆笑台語短劇，相隔這麼多年，終於有機會正式同台演出，我非常期待在台上一起發瘋！」

▲江美琪將擔任那那大師演唱會嘉賓。（圖／小鋼砲娛樂提供）

收到那那大師邀請的江美琪則笑說：「等了這麼久終於能跟那那同台，相信他一定會非常性感，所以帥氣的部分就讓我來，大家Zepp現場見！」

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江美琪在2018年就造訪過那那大師節目，成為他擔任Youtuber時期最早的來賓之一，當時來宣傳演唱會的江美琪，意外在節目裡挑戰台語戲劇演出，看似笑鬧又無俚頭的演出，卻也激發出她的幽默感，節目在當時播出後，意外引發熱烈討論。回想當初登上那那大師節目，江美琪笑說：「跟他互相PK演技實在太開心了，從來沒有在一個節目如此放鬆，而且在他搞笑的背後，會發現那那是一個非常有才華與溫暖的人，跟他相處會變得很自在舒服。」

▲江美琪和那那大師相識多年。（圖／小鋼砲娛樂提供）

兩人後來也變成好朋友，經常在社群關心彼此近況，為了即將到來的人生第二場演唱會，那那大師在思考嘉賓時，毫不猶豫就想到江美琪，「我實在是太想念小美的歌聲了，但一直都沒有機會跟她同台，因此藉由這次演唱會，把我心中深具代表性的千禧年個性女聲找回來，要跟她一起在舞台上奮力吶喊！」江美琪則喊話，當天自己只要負責帥，讓那那大師辣就好。