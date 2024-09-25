ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

那那大師二度開唱嘉賓公布了！　是「千禧年實力派天后」

記者蔡琛儀／台北報導

那那大師即將於10月12日在Zepp New Taipei開唱，除了定調以千禧年金曲作為主軸，近日也公布演唱會請到江美琪合體同台，攜手帶來意想不到的對唱歌曲，那那大師表示：「『小美』江美琪是在我開啟節目生涯前期就曾經訪問過的歌手，當初我們一拍即合，甚至還讓她在鏡頭前難得解放自我演出爆笑台語短劇，相隔這麼多年，終於有機會正式同台演出，我非常期待在台上一起發瘋！」

▲▼江美琪將擔任那那大師演唱會嘉賓。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲江美琪將擔任那那大師演唱會嘉賓。（圖／小鋼砲娛樂提供）

收到那那大師邀請的江美琪則笑說：「等了這麼久終於能跟那那同台，相信他一定會非常性感，所以帥氣的部分就讓我來，大家Zepp現場見！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

江美琪在2018年就造訪過那那大師節目，成為他擔任Youtuber時期最早的來賓之一，當時來宣傳演唱會的江美琪，意外在節目裡挑戰台語戲劇演出，看似笑鬧又無俚頭的演出，卻也激發出她的幽默感，節目在當時播出後，意外引發熱烈討論。回想當初登上那那大師節目，江美琪笑說：「跟他互相PK演技實在太開心了，從來沒有在一個節目如此放鬆，而且在他搞笑的背後，會發現那那是一個非常有才華與溫暖的人，跟他相處會變得很自在舒服。」

▲▼江美琪將擔任那那大師演唱會嘉賓。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲江美琪和那那大師相識多年。（圖／小鋼砲娛樂提供）

兩人後來也變成好朋友，經常在社群關心彼此近況，為了即將到來的人生第二場演唱會，那那大師在思考嘉賓時，毫不猶豫就想到江美琪，「我實在是太想念小美的歌聲了，但一直都沒有機會跟她同台，因此藉由這次演唱會，把我心中深具代表性的千禧年個性女聲找回來，要跟她一起在舞台上奮力吶喊！」江美琪則喊話，當天自己只要負責帥，讓那那大師辣就好。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

推薦閱讀

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境

無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

那那大師, 江美琪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒2年前舊照罕曝光！　「中分棕髮」甜笑超青澀
  2. 那那大師二度開唱嘉賓公布了！　是「千禧年實力派天后」
  3. 72歲洪金寶健康近況曝光！　赴陸拍戲劇組「高規格」接待
  4. 宮崎駿喊退休「才3年就復出」　真實內幕曝光：被他罵了
  5. 蘇打綠36度拍攝秋專輯熱到當機　機器緊急「貼退熱貼」
  6. 林淑容為高雄豁出去了！　準備「鳳飛飛組曲」：真的不容易
  7. 無名女神小予登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍
  8. 甜美女星不信邪！斥17歲影帝「神棍」　意外生情愫⋯互相獻出初夜
  9. 傑佛瑞當國小老師親自洗廁所　拍廣告超羞恥還被封大便老師
  10. 劇組受到冒牌警察、疑似飛車黨干擾　導演拍懸案遭警扣留七小時

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366