謝欣穎準時慶生王柏傑！　「酒駕4個月」神隱社群近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

藝人王柏傑5月中開車時與遊覽車發生擦撞，事後驗出酒精濃度達到0.44毫克，被警方依違反公共危險罪當場逮捕，事後他對大眾再三道歉做了不良示範，並承諾會在家反省，至今社群帳號也全面神隱停更。然而，今（25）日是王柏傑35歲生日，女友謝欣穎在凌晨12點一到，便準時透過限動PO文送上祝福，酒駕後4個月的近況曝光後，立即掀起討論。

▲王柏傑、謝欣穎常隔空放閃。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

透過謝欣穎分享的照片可見到，王柏傑身穿一件休閒上衣，臉上戴著眼鏡，整體造型居家而輕便。他將頭仰靠、眼睛微微閉上，躺在家中的沙發上放鬆，手上還抱著與女友的愛犬Cooper，似乎當下正在享受著悠閒的時光。為此，謝欣穎在文中寫下簡短而甜蜜的祝福，「35歲的男人，生日快樂。」透露她對男友的深情及慶祝這個特殊日子的喜悅。

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▲謝欣穎發文祝男友生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

事實上，王柏傑在被驗出酒駕的前晚，和謝欣穎一起看球賽，事後有去聚會喝酒，大約凌晨12點多回家，早上起來神智清醒，並無不適，未料和遊覽車擦撞，他坦言以為前晚酒精已退盡，但酒測結果顯示濃度高達0.44毫克，令他相當錯愕。王柏傑當日因要帶寵物去洗澡，選擇開謝欣穎的車，不過根據現行法規，謝欣穎將同樣受到處罰。

▲王柏傑、謝欣穎3年前認愛。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang、nikki_hsieh）

面臨吊扣車牌2年，並處以罰鍰，謝欣穎曾透過經紀人表示，「對於所有相關罰則，我們一切會依法配合，謝謝大家關心！」事後在出席台北電影節活動時被問及此事時也再次回應：「他當天沒有喝酒，真的是代謝的問題。」並坦言自己沒有責備王柏傑，「我沒有罵他，因為他當天真的沒有喝酒，而且他其實是要帶狗狗去洗澡。」