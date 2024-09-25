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Linkin Park出場比選手還多！　韓網怒批LoL 2024世界曲MV「3點不滿」

記者張筱涵／綜合報導

Linkin Park（聯合公園）時隔7年重組復出，備受矚目的新曲，也就是《英雄聯盟》2024世界大賽主題曲〈Heavy Is the Crown〉MV於24日曝光，但將近4萬多則留言裡，大部分都是對於內容感到不滿意的評論。

▲聯合公園（Linkin Park）宣布回歸，並公布新任主唱艾蜜莉阿姆斯壯（Emily Armstrong）。（圖／翻攝自X）

▲Linkin Park重組回歸。（圖／翻攝自X）

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Linkin Park相隔7年推出新曲〈Heavy Is the Crown〉，而這首歌是《英雄聯盟》2024世界大賽主題曲，所以在各界都受到高度矚目。然而，在MV正式曝光後，大多數網友的反應都不是很好，南韓網友也在論壇theqoo中列出了3大原因，吸引破百則留言。

▲▼LINKIN PARK。（圖／翻攝自theqoo）

▲theqoo熱門討論文章。（圖／翻攝自theqoo）

南韓網友列出的第一點為，該曲雖然是Linkin Park的歌曲，但主要是《英雄聯盟》2024世界大賽的歌曲，以往世界大賽MV內容都會和前年冠軍或許多選手的故事有關，因此幾乎不會出現演唱者的身影，然而，這次Linkin Park出場次數和秒數卻多過選手。

▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

▲網友列出Linkin Park出現的時間軸。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

▲〈Heavy Is the Crown〉中的Linkin Park。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

第二點則是「T1去年奪冠故事敘述太少」，對T1來說這是他們時隔7年再次奪冠，也是隊長FAKER創下紀錄的第四冠，因此不論對團隊還是支持者來說都是相當有意義的成績，「能寫進MV內的故事多到不行，結果卻變成為了守護成長被打的人」、「T1奪冠過程的重要場面都用畫帶過，還只有7秒」。

▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

▲T1於2023年世界大賽奪冠重要畫面的呈現，僅7秒引不滿。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

第三點則為「西洋選手就畫得很像，亞洲選手的臉卻像複製貼上」，這次在MV中有出現的西洋選手為FLY的Massu和G2的CAPS，都是一現身就能讓人認出的樣子，但BLG的Bin、Gen.G的Chovy和T1的5位成員出現時，都會讓人搞不清楚究竟是誰，甚至連Bin本人都說「哈哈哈，第一時間沒認出自己」。

▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自Instagram／flyquest、YouTube／League of Legends）▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自Instagram／g2.caps_、YouTube／League of Legends）

▲南韓網友認為西洋選手的神韻畫得比較好（上圖為FLY Massu、下圖為G2 Caps）。（圖／翻攝自Instagram／g2.caps_、YouTube／League of Legends）

▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

▲▼T1在MV中的模樣被說與本人差很多。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

▲▼T1。（圖／翻攝自Instagram／t1lol）

這篇文章很快就掀起熱烈討論，網友們都說「還不如給中國公司畫」、「甚至連去年亞軍WBG和去年目標是燦金之路的JDG完全沒出現」、「我還以為只有我越看越生氣」、「除了FAKER，其他選手都長得一模一樣」、「我真的很期待欸！是在跟我開玩笑嗎」、「這啥啊，太瞎了」、「根本是Linkin Park MV」。

▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）▲▼LINKIN PARK Heavy Is the Crown。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

▲MV中3位不同的亞洲選手被指臉的部分根本一樣。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

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關鍵字

Linkin Park, 聯合公園, 英雄聯盟世界大賽, T1

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