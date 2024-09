Linkin Park出場比選手還多！　韓網怒批LoL 2024世界曲MV「3點不滿」

記者張筱涵/綜合報導

Linkin Park(聯合公園)時隔7年重組復出,備受矚目的新曲,也就是《英雄聯盟》2024世界大賽主題曲〈Heavy Is the Crown〉MV於24日曝光,但將近4萬多則留言裡,大部分都是對於內容感到不滿意的評論。

▲Linkin Park重組回歸。(圖/翻攝自X)



Linkin Park相隔7年推出新曲〈Heavy Is the Crown〉,而這首歌是《英雄聯盟》2024世界大賽主題曲,所以在各界都受到高度矚目。然而,在MV正式曝光後,大多數網友的反應都不是很好,南韓網友也在論壇theqoo中列出了3大原因,吸引破百則留言。

▲theqoo熱門討論文章。(圖/翻攝自theqoo)



南韓網友列出的第一點為,該曲雖然是Linkin Park的歌曲,但主要是《英雄聯盟》2024世界大賽的歌曲,以往世界大賽MV內容都會和前年冠軍或許多選手的故事有關,因此幾乎不會出現演唱者的身影,然而,這次Linkin Park出場次數和秒數卻多過選手。

▲網友列出Linkin Park出現的時間軸。(圖/翻攝自YouTube/League of Legends)



▲〈Heavy Is the Crown〉中的Linkin Park。(圖/翻攝自YouTube/League of Legends)

第二點則是「T1去年奪冠故事敘述太少」,對T1來說這是他們時隔7年再次奪冠,也是隊長FAKER創下紀錄的第四冠,因此不論對團隊還是支持者來說都是相當有意義的成績,「能寫進MV內的故事多到不行,結果卻變成為了守護成長被打的人」、「T1奪冠過程的重要場面都用畫帶過,還只有7秒」。

▲T1於2023年世界大賽奪冠重要畫面的呈現,僅7秒引不滿。(圖/翻攝自YouTube/League of Legends)



第三點則為「西洋選手就畫得很像,亞洲選手的臉卻像複製貼上」,這次在MV中有出現的西洋選手為FLY的Massu和G2的CAPS,都是一現身就能讓人認出的樣子,但BLG的Bin、Gen.G的Chovy和T1的5位成員出現時,都會讓人搞不清楚究竟是誰,甚至連Bin本人都說「哈哈哈,第一時間沒認出自己」。

▲南韓網友認為西洋選手的神韻畫得比較好(上圖為FLY Massu、下圖為G2 Caps)。(圖/翻攝自Instagram/g2.caps_、YouTube/League of Legends)



▲▼T1在MV中的模樣被說與本人差很多。(圖/翻攝自YouTube/League of Legends)



這篇文章很快就掀起熱烈討論,網友們都說「還不如給中國公司畫」、「甚至連去年亞軍WBG和去年目標是燦金之路的JDG完全沒出現」、「我還以為只有我越看越生氣」、「除了FAKER,其他選手都長得一模一樣」、「我真的很期待欸!是在跟我開玩笑嗎」、「這啥啊,太瞎了」、「根本是Linkin Park MV」。

▲MV中3位不同的亞洲選手被指臉的部分根本一樣。(圖/翻攝自YouTube/League of Legends)