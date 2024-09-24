21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

記者劉宛欣／綜合報導

人氣YouTube創作團體「反骨男孩」成員包括酷炫、孫生、蕾菈等等，都擁有不小的名氣。日前頻道影片中出現新面孔奕蓁，在Instagram上擁有21.5萬粉絲，亮眼外型和獨特氣質被認為與女星邵雨薇有幾分相似。24日她更新限時動態，澄清自己並沒有加入反骨團隊，並表示「這件事已經造成我蠻大困擾」。

▲奕蓁澄清自己沒有加入反骨。（圖／翻攝自奕蓁Instagram）

奕蓁24日在Instagram發文表示「本來不想講第二次 ，但真的太困擾」，她直言在Dcard、臉書以及其他平台上關於她加入反骨團隊的消息，都是不實資訊，並解釋「我並沒有跟任何一家公司簽約，我是一個人在經營，這件事已經造成我蠻大困擾」，這件事也衍生出了一些謠言，讓她動怒說道「我的隱忍不代表你們可以繼續肆意妄為，請這些人自重」。

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▲奕蓁發文。（圖／翻攝自奕蓁Instagram）

奕蓁先前在反骨頻道中登場，許多網友認為她撞臉演員邵雨薇，讓人印象深刻，精緻的五官和纖細的身材加上她的短髮造型，馬上圈一波新粉絲，網友紛紛留言「短髮超頂」、「短頭髮有邵雨薇的神韻」、「短髮真像邵雨薇」、「短髮的好可愛」、「奕蓁好正」、「奕蓁真的好有氣質」。