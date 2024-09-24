他在北韓當過乞丐、小偷！脫北者出道組4人男團　同團還有美、日成員

記者吳睿慈／綜合報導

「脫北者」韓團1VERSE即將出道！該團體由2位脫北者以及一名日本成員、美國成員所組成，他們近日接受媒體採訪，其中一位24歲的宥赫（音譯，유혁）曾在北韓乞討當過小偷，過去從來沒聽過KPOP音樂，直到2013年脫北前往南韓，才開始懷抱當偶像的夢想，一步一腳印當練習生，如今即將出道，正式與觀眾問候。

▲▼1VERSE由2位脫北者、1名日本成員、1名美國成員所組成。（圖／翻攝自1VERSE官方IG）

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1VERSE由4位成員組成，他們分別來自北韓（脫北者）、美國、日本等，出道在即，4人接受媒體《BBC News Korea》採訪，美國成員坦言「起初聽到團內要加入脫北者成員時，非常驚訝」，日本隊友更誠實回答「有點可怕的感覺」，但他們表示相處過後才發現，文化差異並不大很自在。

▲宥赫2013年脫北前往南韓。（圖／翻攝自BBC News Korea YouTube）



現年24歲的宥赫於2013年1月從北韓離開，花了半年時間才抵達南韓，從沒想過自己會變成KPOP偶像，「我只覺得在電視裡出現的人『哇好像活在其他世界的人』，但沒想到我現在也正在準備當那樣的人」，他過去在北韓生活時，一次也沒聽過KPOP音樂，坦言「畢竟是不合法的，我剛開始來到南韓時，什麼事都不知道。」

▲▼宥赫過去在北韓當過乞丐、小偷。（圖／翻攝自BBC News Korea YouTube）



宥赫過去是跟奶奶一起住，9歲時家裡遭逢事變，承認自己是北韓的飢餓兒童（流浪兒），「我乞討過，也當過小偷，如果不這樣做的話，我可能真的會養不活自己死掉」，他也坦言剛到南韓時，覺得自己被孤立、很孤單，於是寫下歌曲〈平凡人〉講述自己所嚮往的生活，只想當個普通人。如今即將出道，他害怕：「大眾真的可以對我沒有抗拒感，然後聽聽我的故事嗎？」

受訪片段引起熱烈討論，網友為他加油打氣，「希望走花路」、「曾經是流浪兒，現在卻用英文唱rap，好神奇」、「很帥氣」、「為你應援」。